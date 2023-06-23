郭台銘、韓國瑜出席挺侯大會？侯友宜避答：團結下架民進黨
國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政今（23）日陪同國民黨總統參選人侯友宜楊梅區錫福宮上香祈福，針對昨日最新民調，有5成民眾不樂見柯郭配，侯友宜說，他樂見他能當選，什麼配都不重要，重要的是自己一定要努力的往前走；至於接下來的挺侯大會，前高雄市長韓國瑜是否會出席，韓本來就是他們的朋友，也是國民黨團隊的一份子，與他常常保持聯絡，請大家放心，團隊的一份子都會為中華民國站在一起。
記者余祥／台北報導
鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，昨日到苗栗見了鍾東錦跟徐耀昌，動作頻頻，侯友宜說，每個人都有好朋友，郭董有郭董的朋友，他們也有自己的朋友，朋友之間都有互相交集，這些交集的朋友，他們可以談共同的想法、共同的理念，在這一場選舉，是這塊土地能否平安的選擇，郭董跟他都是守護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人，包括鍾東錦也是一樣的心情，大家都會凝聚所有的共識往前。
媒體追問，韓國瑜是你朋友嗎？會不會爭取他的支持？侯友宜說，韓國瑜本來就是他們的朋友，也是國民黨團隊的一份子，其實他常常保持聯絡，請大家放心，團隊的一份子都會為中華民國站在一起。
至於挺侯大會，郭台銘跟韓國瑜會出席嗎？侯友宜說，他只有一個信念，讓做不好的民進黨能夠下架，更重要的是要團結所有的力量，讓國家的未來能夠帶給人民更多的希望。