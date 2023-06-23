英國：烏克蘭重建會議募1.8兆元　二戰以來僅見

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世界銀行（World Bank）3月評估，烏克蘭重建需求已累積達4110億美元，僅今年即急需140億美元。隨著戰火持續，重建所需金額恐怕只會上升。
烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference, URC）21至22日舉行，今年由英國和烏克蘭共同主辦。
英國政府今天盤點會議重要成果，包括美國將援助13億美元，促進烏克蘭能源體系和關鍵基礎設施現代化；歐洲復興開發銀行（EBRD）宣布擬向股東募集30至50億歐元新資金，以帶動可望較新資金多出3倍以上的對烏投資；英國提供2億4000萬英鎊（約合新台幣94億7779萬元）雙邊援助以及30億美元額外擔保，以利世界銀行儘速釋出對烏貸款。
此外，七大工業國集團（G7）與烏克蘭簽訂「潔淨能源夥伴關係」，以推動在烏克蘭打造更安全、現代、去中心化、符合環保原則、與歐洲整合的能源體系；英國投入2500萬英鎊強化烏克蘭的網路防衛；英國、烏克蘭和愛沙尼亞建立「數位化治理」合作關係。
英、烏並發表共同主席國會後聯合聲明，其中提到烏克蘭政府將持續致力打擊貪腐、確保公平開放競爭、減少市場進入障礙，以及落實政府採購和重建工作透明。
烏克蘭重建會議明年將移師德國。（編輯：馮昭）1120623
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