48歲蔡燦得「撞臉徐薇老師」 本人高EQ回應：我很喜歡她
黃子佼19日拍影片承認年輕時曾侵犯女性，過程提及當年對女星蔡燦得（阿得）有好感，讓女方連續多日躍上新聞版面，蔡燦得日前在粉專上傳一支自拍影片，被網友說撞臉英文補教名師徐薇，對此，蔡燦得也做出回應。
記者楊穎軒／綜合報導
蔡燦得在車內自拍，跟粉絲話家常，她一頭黑亮長捲髮披肩，化著全妝，不時對鏡頭露齒燦笑，上個月初剛滿48歲的她，皮膚白皙、水嫩又細緻，幾乎看不到一絲皺紋或坑疤，雖然免不了有濾鏡修容，但狀態依舊不像是即將年過半百的熟女。
影片一發布，湧入許多網友留言讚嘆：「現在真的是美人了，好像忘記了妳小時候可愛的樣子」、「明明就是聽妳說話，但焦點都在妳的臉上，真的越來越美」、「阿得亂正，眼睛超有電」、「我們都老了，為什麼妳都不會老，還越漂亮」！
不過一時認不出是本人的也不在少數，「沒有出聲還以為是徐薇老師，以為跑錯棚了」、「拍謝，一開始我以為是徐薇，真的有點像，後來發現是妳」、「我剛以為看到徐薇老師」、「妳怎麼變了？！要看名字才知道是妳...」、「怎麼變這樣啊」、「不像蔡燦得」，有人回說蔡燦得像徐薇的網友「好壞」，蔡燦得回覆：「為什麼會覺得壞？我們全家都很喜歡徐薇老師哦」、「綜合這些留言，所以我從小到大都長得很像徐薇老師和趙雅芝」。