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飯店暑假住房懶人包！入住請吃米其林早餐　搭高鐵7折起

▲天成文旅-華山町即日起至2023年9月29日推出週一至週六入住，早餐搭配米其林必比登推薦的台北知名美食「阜杭豆漿」。（圖／天成文旅-華山町提供）
▲天成文旅-華山町即日起至2023年9月29日推出週一至週六入住，早餐搭配米其林必比登推薦的台北知名美食「阜杭豆漿」。（圖／天成文旅-華山町提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接暑假國內旅遊出遊商機，天成文旅-華山町即日起至2023年9月29日推「免排隊吃阜杭住房優惠」，週一至週六華山雙人房3299元起、華山四人房4699元起，早餐搭配米其林必比登推薦的台北知名美食「阜杭豆漿」，包含厚燒餅夾蛋、油條與飯糰、豆漿等，專案加碼再贈華山町餐酒館經典調酒。至於晶華國際酒店集團再度與台灣高鐵攜手合作，推出住房加購車票全台最低7折起優惠，即日起透過集團官網預訂7月1日至9月30日的行程、無論任何房型或專案皆適用。

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台北知名排隊美食阜杭豆漿創立於1958年，販售燒餅、油條、飯糰、豆漿等傳統早餐點心，並連續幾年於《台北米其林指南》中獲得「必比登推介」，每日吸引絡繹不絕的人潮排隊，天成文旅-華山町因此推出「免排隊吃阜杭住房優惠」，依房型提供阜杭豆漿早餐套組：厚蛋夾油條1份、飯糰加蛋1份、豆漿2杯，雙人房提供一套、四人房兩套。

除可享用米其林美食外，住宿期間還可免費享用自助柑仔鋪乙次，復刻近50種台灣80年代的懷舊零食免費嘗。專案還加碼贈華山町餐酒館經典調酒，於晚間九點開始供應，豐富的酒單有近十幾款經典調酒可供選擇。

▲天成文旅-華山町推出的「免排隊吃阜杭住房優惠」，週一至週六華山雙人房3299元起、華山四人房4699元起。（圖／天成文旅-華山町提供）
▲天成文旅-華山町推出的「免排隊吃阜杭住房優惠」，週一至週六華山雙人房3299元起、華山四人房4699元起。（圖／天成文旅-華山町提供）
此外，華山町餐酒館於7月1日至7月31日暑假檔期同步推周年慶優惠，舉凡姓名與「華、山、町」任一字同音的朋友，用餐前主動出示相關身分證件予服務人員確認，餐廳免費贈送季節同名「樺」、「杉」、「町」特色調酒三選一，本優惠無論同音字數，每個名字僅可兌換1杯調酒，同桌單筆消費達3000元再加贈義大利崗夏酒莊Gancia Moscato Rose一瓶。

▲華山町餐酒館於7月1日至7月31日暑假檔期同步推周年慶優惠，舉凡姓名與「華、山、町」任一字同音的朋友，用餐前主動出示相關身分證件予服務人員確認，餐廳免費贈送調酒一杯，可三選一。（圖／天成文旅-華山町提供）
▲華山町餐酒館於7月1日至7月31日暑假檔期同步推周年慶優惠，舉凡姓名與「華、山、町」任一字同音的朋友，用餐前主動出示相關身分證件予服務人員確認，餐廳免費贈送調酒一杯，可三選一。（圖／天成文旅-華山町提供）
至於晶華國際酒店集團，針對暑假檔期與台灣高鐵合作，推出住房加購車票全台最低7折優惠，並從方便消費者一站式訂購、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上即可直接購買高鐵車票。

旗下三個品牌、共計13家酒店都有提供，高鐵沿線大城之外，搭高鐵再轉乘至東部的礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等，都享加購高鐵7折起車票。配合此次活動，台北晶華酒店推出超值入住方案，雙人成行每晚6930元起，加購高鐵票再享升等豪華客房及栢麗廳自助式早餐買一送一優惠。

▲台北晶華酒店推雙人入住12坪精緻客房每晚6930元起，加購高鐵再享升等豪華客房及栢麗廳自助式早餐買一送一優惠。（圖／晶華酒店集團提供）
▲台北晶華酒店推雙人入住12坪精緻客房每晚6930元起，加購高鐵再享升等豪華客房及栢麗廳自助式早餐買一送一優惠。（圖／晶華酒店集團提供）
台南晶英酒店推雙人入住海東客房每晚4999元起，每房加贈南埕衖事入埕門票2張及Uber Super Voucher 400元，加購高鐵票再享晶英貴賓廊Happy Hour買一送一優惠。太魯閣晶英酒店則推平日限定住房專案，雙人入住山嵐客房每晚1萬340元起。

礁溪晶泉丰旅祭出超優惠房價，每晚最低只要5200元起，入住雅緻溫泉雙人客房，平日入住再享隔日延遲退房至12:00，並贈送微醺Happy Hour。高雄晶英國際行館雙人入住御心侶驛高樓層港景大床房含早餐，每晚8899元起，入住即贈獺祭清酒乙瓶，另加價升等24坪御質行驛港景大床套房，可獲贈晶英國際行館專屬卡包兩個。

▲台南晶英酒店則推雙人入住海東客房每晚4999元起，每房加贈南埕衖事入埕門票2張等，加購高鐵票再享晶英貴賓廊Happy Hour買一送一優惠。（圖／晶華酒店集團提供）
▲台南晶英酒店則推雙人入住海東客房每晚4999元起，每房加贈南埕衖事入埕門票2張等，加購高鐵票再享晶英貴賓廊Happy Hour買一送一優惠。（圖／晶華酒店集團提供）
全台捷絲旅也提供加購高鐵車票7折起的優惠，每晚3300元起即可入住台北西門館的精緻客房。即將於7月1日正式重新開幕的台大尊賢館，也推出開幕住房優惠，雙人入住豪華客房含早餐每晚3600元起。宜蘭礁溪館的沛日式客房，兩人入住每晚3200元起，凡預訂以上館別時加購高鐵票均可享隔日延遲退房至12:00。

▲捷絲旅台北西門館推出雙人入住精緻客房，每晚3300元起，免費享用Just Cafe'迎賓茶點、健身房、親子遊憩空間等。（圖／晶華酒店集團提供）
▲捷絲旅台北西門館推出雙人入住精緻客房，每晚3300元起，免費享用Just Cafe'迎賓茶點、健身房、親子遊憩空間等。（圖／晶華酒店集團提供）
捷絲旅台北三重館則推出暢遊雙北住房優惠，雙人入住豪華客房含早餐，每晚2800元起，每房獲贈北北基好玩卡一日券兩張。台南館針對預訂高鐵的民眾推雙人成行入住鼓悅客房，每房每晚2323元起。

高雄中正館的豪華雙人房，二人同行毎晚最低2990元起。花蓮中正館的精緻客房，二人同行毎晚最低2700元起，再享升等精緻三人房之禮遇。搭高鐵入住高雄站前館的家庭房，三天兩夜每房毎晚最低2900元起，另贈送館內咖啡飲品300元抵用劵。

▲捷絲旅台南館針對預訂高鐵的民眾推雙人成行入住鼓悅客房，每房每晚2323元起。（圖／晶華酒店集團提供）
▲捷絲旅台南館針對預訂高鐵的民眾推雙人成行入住鼓悅客房，每房每晚2323元起。（圖／晶華酒店集團提供）
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