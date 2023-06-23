飯店暑假住房懶人包！入住請吃米其林早餐　搭高鐵7折起

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除可享用米其林美食外，住宿期間還可免費享用自助柑仔鋪乙次，復刻近50種台灣80年代的懷舊零食免費嘗。專案還加碼贈華山町餐酒館經典調酒，於晚間九點開始供應，豐富的酒單有近十幾款經典調酒可供選擇。
此外，華山町餐酒館於7月1日至7月31日暑假檔期同步推周年慶優惠，舉凡姓名與「華、山、町」任一字同音的朋友，用餐前主動出示相關身分證件予服務人員確認，餐廳免費贈送季節同名「樺」、「杉」、「町」特色調酒三選一，本優惠無論同音字數，每個名字僅可兌換1杯調酒，同桌單筆消費達3000元再加贈義大利崗夏酒莊Gancia Moscato Rose一瓶。
至於晶華國際酒店集團，針對暑假檔期與台灣高鐵合作，推出住房加購車票全台最低7折優惠，並從方便消費者一站式訂購、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上即可直接購買高鐵車票。
旗下三個品牌、共計13家酒店都有提供，高鐵沿線大城之外，搭高鐵再轉乘至東部的礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等，都享加購高鐵7折起車票。配合此次活動，台北晶華酒店推出超值入住方案，雙人成行每晚6930元起，加購高鐵票再享升等豪華客房及栢麗廳自助式早餐買一送一優惠。
台南晶英酒店推雙人入住海東客房每晚4999元起，每房加贈南埕衖事入埕門票2張及Uber Super Voucher 400元，加購高鐵票再享晶英貴賓廊Happy Hour買一送一優惠。太魯閣晶英酒店則推平日限定住房專案，雙人入住山嵐客房每晚1萬340元起。
礁溪晶泉丰旅祭出超優惠房價，每晚最低只要5200元起，入住雅緻溫泉雙人客房，平日入住再享隔日延遲退房至12:00，並贈送微醺Happy Hour。高雄晶英國際行館雙人入住御心侶驛高樓層港景大床房含早餐，每晚8899元起，入住即贈獺祭清酒乙瓶，另加價升等24坪御質行驛港景大床套房，可獲贈晶英國際行館專屬卡包兩個。
全台捷絲旅也提供加購高鐵車票7折起的優惠，每晚3300元起即可入住台北西門館的精緻客房。即將於7月1日正式重新開幕的台大尊賢館，也推出開幕住房優惠，雙人入住豪華客房含早餐每晚3600元起。宜蘭礁溪館的沛日式客房，兩人入住每晚3200元起，凡預訂以上館別時加購高鐵票均可享隔日延遲退房至12:00。
捷絲旅台北三重館則推出暢遊雙北住房優惠，雙人入住豪華客房含早餐，每晚2800元起，每房獲贈北北基好玩卡一日券兩張。台南館針對預訂高鐵的民眾推雙人成行入住鼓悅客房，每房每晚2323元起。
高雄中正館的豪華雙人房，二人同行毎晚最低2990元起。花蓮中正館的精緻客房，二人同行毎晚最低2700元起，再享升等精緻三人房之禮遇。搭高鐵入住高雄站前館的家庭房，三天兩夜每房毎晚最低2900元起，另贈送館內咖啡飲品300元抵用劵。
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