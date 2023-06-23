高市消防員呵護接生 8萬分之1「人魚寶寶」破繭而出
高雄1名孕婦懷孕34週，昨（22）日上午在家突然急產，救護人員到場後，發現孕婦身處廁所，已來不及送醫，立即拿出急產專用生產包，直接在廁所引產，未料，救護人員接收時發現，嬰兒竟完整包覆在羊膜囊裡，是機率僅8萬分之1的罕見「人魚寶寶」，救護人員當下決定剪破羊膜，讓女嬰「破繭而出」，母女送醫均安。
記者郭凱杰／高雄報導
高市消防局仁武分隊昨早9點40分接獲仁武區有孕婦急產救護，救護員蘇慶原、陳穎芳和莊紀煌緊急趕赴現場，發現孕婦身處廁所中已快生產、來不及醫，立刻拿出急產專用生產包，由女救護員陳穎芳協助生產。女嬰母親向救護人員表示，這是她的第2胎，孕期34周，沒想到會突然急產，所幸母女均安。
救護人員接生時發現，孕婦生下的寶寶竟被包覆在羊膜囊裡，羊膜囊完整未破，是機率僅8萬分之1的罕見人魚寶寶，當下決定立即剪破羊膜抱出嬰兒，所幸嬰兒經評估生命徵象穩定，救護人員將她擦乾並改用無菌之生產巾包裹保暖，完成初步處置後將母女快速送至醫院。
救護人員表示，這也是首是遇到如此特別的急產案件，心裡雖然非常緊張，但仍然秉持專業，圓滿完成處置。消防局也呼籲民眾懷孕之後應規律進行產檢，若有任何不適或破水、陣痛情形，應及早至醫院待產，避免意外生產之情形，若有緊急狀況則切勿驚慌，立即撥打119由專業救護人員協助處置。