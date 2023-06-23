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搭火車遇噪音怎辦？醫發簡訊「7分鐘解決」　捷運上也能打字通報

▲搭乘長途運輸工具最怕遇到車廂乘客頻頻發出噪音，醫分享「台鐵簡訊通報」服務被讚爆，北捷也有打字通報服務。（示意圖／爆廢公社）
▲搭乘長途運輸工具最怕遇到車廂乘客頻頻發出噪音，醫分享「台鐵簡訊通報」服務被讚爆，北捷也有打字通報服務。（示意圖／爆廢公社）

記者黃韻文/綜合報導

端午連假出遊返鄉，搭乘長途大眾運輸工具時，最怕遇到沒公德心的乘客，像是大聲聊天，或是看影片不戴耳機，強迫整節車廂的人一起追劇。身心內科林奕萱醫師分享自身搭火車的經驗，提到曾在車廂遇到有人頻頻發出噪音，卻又遍尋不到聲音來源，最後使用台鐵「隱藏服務」火速解決，雖然該服務已行之有年，還是有許多人不知道，貼文一出吸引超過2500人分享。

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阮綜合醫院身心內科林奕萱醫師分享搭車經驗，在車廂時不時會遇到很吵鬧的人，包括大聲講話、追劇聽歌打手遊不戴耳機，或是LINE、臉書訊息瘋狂「登登登」。林奕萱說，通常她會直接走到旁邊請對方小聲一點。

但日前她在搭火車時，左顧右盼就是找不到發出噪音的人，所以第一次使用了「台鐵簡訊通報」的服務，傳送簡訊到「0921-765-125」，沒想到發出訊息約1、2分鐘，就收到台鐵文字回覆，在簡訊發出7分鐘後，列車長就抵達所在車廂即刻處理，讓她大推「台鐵很讚！」

▲林奕萱醫師分享「台鐵簡訊通報」服務。（圖／林奕萱提供）
▲林奕萱醫師分享「台鐵簡訊通報」服務。（圖／林奕萱提供）
消息一出引起廣大共鳴，其他人也提到過去搭火車時，遇到不戴好口罩、又邊喝酒咆哮的大叔，當時也是使用簡訊服務，抵達下一站時，站長跟鐵路警察立刻上前將人帶走。眾人認為對於不敢當面報警的人，以及友善提醒對方卻腦羞的狀況，該服務真的是一大救星。

台鐵表示，乘客若在車廂內遭遇緊急狀況，例如乘客喧嘩、吵架或鬥毆等脫序行為，可以向客服中心申訴，客服中心就會以無線電通知該列車長前往處理。而「0921-765-125」其實是聽障人士的服務專線，建議一般民眾不要撥打此專線，但同樣可發簡訊申報，優先讓聽障人士使用此專線。

🟡台鐵客服中心
▪1、客服電話（一般服務諮詢及旅客申訴）
　　0800-765-888（限市內電話撥打）
　　02-21910096（手機可撥打）
▪2、網路語音客服（點此連結）
▪3、聽障人士簡訊服務專線 0921-765-125（一般民眾可發簡訊申報）
▪4、緊急通報：1933（限發現軌道、平交道、橋樑、隧道等障礙物通報專用）
▪5、文字客服（點此連結）

台灣高鐵同樣有數位客服管道，而台北捷運公司指出，「台北捷運Go」App裡的AI智慧客服，今年5月底也升級服務，增加「一般事件通報」功能，包括反映列車上有飲料打翻等。民眾在車站或列車上，如需即時協助，可透過AI智慧客服，利用文字免通話，就能通報北捷客服中心及行控中心。

林奕萱醫師最後提醒，最重要還是乘客都要發揮公德心，一起維護安靜的乘車品質，她也強調：「能自己處理還是盡量自己處理」，謹慎傳訊，不要濫用簡訊通報，避免加重車長的工作量。

▲台北捷運透過APP，也能利用文字免通話，通報客服中心及行控中心。（圖／北捷提供）
▲台北捷運透過APP，也能利用文字免通話，通報客服中心及行控中心。（圖／北捷提供）

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