「防磚條款」換侯？朱立倫：勿長他人志氣幫綠營創造話題

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日前藍營立委陳玉珍提出「防磚條款」，也就是在7月23日全代會前，侯友宜支持度若未達15%，建議黨內應考慮換人。朱立倫今被問及此事回意表示，現在全黨團結一致，共同支持黨徵召的侯友宜及所有提名立委候選人，這場選戰是團隊競賽，要靠大家同心協力，就像一個比賽才在第一局上半，也許腳步沒那麼穩、團隊表現不是非常好，但國民黨有信心、有決心，會調整腳步，一步一腳印最後贏得勝選。
朱立倫指出，國民黨是民主政黨，選舉過程中會有不同聲音，但大家不要忘了，要共同團結一致，千萬不要長他人志氣滅自己威風，更不需要幫綠營、綠媒創造話題。
朱立倫說，今天在桃園看到地方鄉親熱情，每一個立委選區都團結動員，明天會到竹市，接下來還有彰化及其他縣市，地方所有黨的組織團隊及侯團隊都會結合在一起，一定能團結勝選。
對於是否未來會祭出黨紀問題約束黨員言論？朱立倫回應，國民黨是一個團隊，大家會越來越好、越來越團結，侯友宜會帶領各地立委候選人打贏選戰。去年在桃園，張善政也經歷風風雨雨，最後大家同心協力才能夠克服困難，張善政努力過程是很好的標竿，地方今天能從桃園重新出發充滿朝氣，就是大家團結努力成果，
媒體詢問，若黨員和柯文哲合作會祭出黨紀，未來非綠大連盟要如何持續運作？朱立倫表示，國民黨一定會號召所有非綠朋友團結一致，共同支持總統候選人、立委候選人，過程中，黨與黨會有不同戰略，強調「我們會努力團結整合非綠朋友，因為畢竟大家都希望和平過好日子」。
面對鴻海創辦人郭台銘可能獨立參選，是否黨中央有和他溝通？郭現在動作頻頻，是幫自己還是幫侯拉票？朱立倫認為，不必去做這樣的揣測，郭董已經多次表達一定團結支持侯友宜的決心，既然郭不論公開或書面都已經表達，就全力往這個方向努力
今天從老家桃園出發是否意味重新整頓？朱立倫說，桃園是自己的家，侯友宜今天回到桃園來，侯也是桃園大家庭的一份子，謝謝張善政邀請老縣長老同事一起力挺，大家都是桃園的一份子，今天是回到桃園這個大家庭，很開心回來看鄉親好朋友。