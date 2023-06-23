太妍IVE搭同台飛機來台灣！張員瑛安兪真比愛心 機場暴動出意外
端午連假今（23）日來到第二天，本週假期的台北星光熠熠，許多日本、韓國明星都選在此時飛來台灣辦活動，今將抵台的是「少女時代」太妍、人氣女團IVE，她們約中午現身仁川機場，準備搭同一航班來台灣各自舉辦演唱會，IVE的成員張員瑛、安兪真見到記者，大方比愛心讓媒體捕捉；太妍現身時更是掀起機場人群暴動，有人因此被擠到跌倒，嚇到記者與藝人。除了太妍、IVE、EPEX訪台，本週還有李聖經、山下智久、新木優子等人將陸續抵台。
記者陳雅蘭/綜合報導
IVE成員秋天、安兪真、怜、張員瑛、麗茲、李瑞於台灣時間中午12點多現身仁川機場，成員見到大批媒體在場守候，敬業擺出各種愛心手勢讓記者拍照；接續抵達機場的太妍，更是讓現場一陣暴動，有人因此被擠到跌倒，太妍為此受驚，有媒體對她高喊「演唱會加油」，太妍以點頭回應應援聲。
IVE跟太妍此次訪台皆走環宇禮遇快速通關，確定不會現身入境大廳，粉絲不必到場接機，以免白跑。
太妍過去曾隨「少女時代」站上台北小巨蛋，6月24日是她第一次以個人身分登上小巨蛋舞台，她亦是首位在小巨蛋開唱的韓國女星。當天還有由前IZ*ONE成員安俞真、張員瑛2位人氣成員領軍的「怪物女新人團」IVE登台，將在臺北流行音樂中心開唱，她們是首次開啟海外巡演，來台灣不試水溫「直接唱2場」，而且2場演出門票全數售罄，人氣可見一斑。