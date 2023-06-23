3分鐘看《寶可夢 朱／紫》新付費內容「零之秘寶」 新寶可夢登場
近日遊戲市場相當火熱，在微軟、索尼、Ubisoft 等遊戲大廠舉辦玩年度發表會後，緊接著就是任天堂，於日前公布2023年下半年將在Switch平台的發售計畫，除了有睽違11年之久，經典2D 橫向捲軸破關遊戲新作《超級瑪利歐兄弟 驚奇》之外，同為三本柱之一的寶可夢也有新消息，去年底開賣的《寶可夢 朱／紫》將新增付費內容「零之秘寶」，預計秋天上市，且推出3分鐘最新的預告影片，讓玩家可以搶先看最新寶可夢。
記者周淑萍/綜合報導
去年底開賣的《寶可夢 朱／紫》，全球買氣火熱，開賣前三日，全球銷售量已突破1000萬套，累積到今年3月，更是達到2210萬套，成為寶可夢系列銷售量第3高作品。為了持續延續遊戲的耐玩性，將加入新內容「零之秘寶」，同時於近的Nintendo Direct發表會， 公開一支3分鐘的預告。
在影片中介紹了「前篇：碧之假面」中夏令營的據點 「翠綠鎮」 ，以及「後篇：藍之圓盤」中，主角留學前往的藍莓學園校園裡有一座名為「生態巨蛋」的設施，人工創造出了適合寶可夢棲息的環境。新的付費內容裡面還有新的寶可夢加入，將加入夠讚狗、願增猿、吉雉雞等，擁有「毒鎖鏈」特性，擊中對手時身上的毒鎖鏈會讓對手陷入劇毒狀態。零之秘寶「前篇：碧之假面」預定於 2023 年秋季上線，「後篇：藍之圓盤」則預定於 2023 年冬季之後上市。