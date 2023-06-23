孩童被餵巴比妥被證實為不實資訊　侯友宜：賴清德一直是幕後推手

五成民眾不樂見柯郭配　侯友宜：「我樂見我能當選」

▲針對是否樂見「柯郭配」？侯友宜回答「我樂見我能當選，什麼配都不重要。」（圖／記者李春台攝，2023.06.23）
▲針對是否樂見「柯郭配」？侯友宜回答「我樂見我能當選，什麼配都不重要。」（圖／記者李春台攝，2023.06.23）

記者李春台／桃園報導

國民黨總統參選人侯友宜今（23）日上午在黨主席朱立倫及桃園市長張善政陪同下，前往桃園楊梅錫福宮參香祈福，大批支持者看到侯友宜都高呼「「凍蒜」、「總統好」。對於最新民調有高達近五成民眾不樂見民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘合作「柯郭配」或「郭柯配」，侯友宜回應，誰跟誰配都不重要，重要的是自己一定要努力往前走。

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▲侯友宜今天前往桃園楊梅錫福宮參香祈福，大批支持者看到侯友宜都高呼「「凍蒜」、「總統好」。（圖／記者李春台攝，2023.06.23）
▲侯友宜今天前往桃園楊梅錫福宮參香祈福，大批支持者看到侯友宜都高呼「「凍蒜」、「總統好」。（圖／記者李春台攝，2023.06.23）
參香前媒體聯訪問到郭台銘獨立參選可能性，朱立倫認為，不必去做這樣的揣測，郭董已經多次表達一定團結支持侯友宜的決心，既然郭不論公開或書面都已經表達，就全力往這個方向努力。


侯友宜被問到是否樂見「柯郭配」？侯回答「我樂見我能當選，什麼配都不重要。」重要的是他跟所有全國人民及桃園鄉親大家凝聚在一起，人民需要什麼，我們全力以赴，讓國家能往前走，「誰跟誰配都不重要，重要的是自己一定要努力往前走。」面對民眾提出問題的解決方式，讓自己不斷衝刺，讓自己在競賽最後贏得勝利，


郭台銘近日動作頻頻，昨日前往苗栗分別與縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌合體，外界解讀是為獨立參選暖身。侯友宜對此表示，每個人都有好朋友，郭有郭的好朋友，他也有他自己的朋友，朋友之間都有互相交集，這些交集的朋友都可以談共同的想法、理念，尤其這場選舉是中華民國這塊土地能夠平安最重要的選戰，郭董跟他都是守護中華民國、愛台灣這塊土地的人，包括鍾跟徐也是一樣的心情，所以我們都會凝聚所有人的共識往前。


媒體詢問是否會爭取前高雄市長韓國瑜支持。侯友宜說，他與韓國瑜本來就是朋友，韓也是國民黨團隊一份子，彼此時常保持聯絡，「請大家放心，團隊的每一份子都會為中華民國站在一起。」至於之後的挺侯大會，郭、韓是否出席？侯表示，大家只有一個信念，讓做不好的民進黨下架，更重要是要團結所有力量，面對國家未來能夠帶給人民更多希望。

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