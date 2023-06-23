五成民眾不樂見柯郭配　侯友宜：「我樂見我能當選」

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侯友宜被問到是否樂見「柯郭配」？侯回答「我樂見我能當選，什麼配都不重要。」重要的是他跟所有全國人民及桃園鄉親大家凝聚在一起，人民需要什麼，我們全力以赴，讓國家能往前走，「誰跟誰配都不重要，重要的是自己一定要努力往前走。」面對民眾提出問題的解決方式，讓自己不斷衝刺，讓自己在競賽最後贏得勝利，
郭台銘近日動作頻頻，昨日前往苗栗分別與縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌合體，外界解讀是為獨立參選暖身。侯友宜對此表示，每個人都有好朋友，郭有郭的好朋友，他也有他自己的朋友，朋友之間都有互相交集，這些交集的朋友都可以談共同的想法、理念，尤其這場選舉是中華民國這塊土地能夠平安最重要的選戰，郭董跟他都是守護中華民國、愛台灣這塊土地的人，包括鍾跟徐也是一樣的心情，所以我們都會凝聚所有人的共識往前。
媒體詢問是否會爭取前高雄市長韓國瑜支持。侯友宜說，他與韓國瑜本來就是朋友，韓也是國民黨團隊一份子，彼此時常保持聯絡，「請大家放心，團隊的每一份子都會為中華民國站在一起。」至於之後的挺侯大會，郭、韓是否出席？侯表示，大家只有一個信念，讓做不好的民進黨下架，更重要是要團結所有力量，面對國家未來能夠帶給人民更多希望。