「泰坦號悲劇就像鐵達尼號」 詹姆斯柯麥隆慟悼老友：如一場噩夢
探訪「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海後失聯多日，引發全球關注，不幸的是美國海岸防衛隊官員美東時間昨（22）日宣布尋獲泰坦號殘骸，船上5人死於「災難性內爆」，全數罹難，電影《鐵達尼號》導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）公開悼念25年老友，沉痛表示：「過去一個禮拜就像一場漫長噩夢的猜謎遊戲。」
記者楊穎軒／綜合報導
68歲詹姆斯柯麥隆16歲就考取潛水執照，進行過1千多次水肺潛水，2012年還獨自開潛水艇潛入1萬多公尺深的馬里亞納海溝，曾搭潛水器造訪鐵達尼號殘骸33次，綜合外媒報導，他追悼泰坦號乘客、有「鐵達尼先生」之稱的77歲法國傳奇海洋學家兼潛水員納若萊（Paul-Henri Nargeolet），「他以這種悲慘的方式離開，我幾乎無法接受。」
柯麥隆表示，當得知泰坦號失去導航和通訊時，直覺告訴他潛水器極有可能已經遇難，「我從骨子裡就感覺發生了什麼事...如果沒有極端性災難不可能同時失去通訊和導航，我首先想到的是內爆」，他說幾位潛水界頂尖玩家曾寫信給泰坦號的公司，認為他們做的事太過實驗性，泰坦號結構存在缺陷，除非經過認證，否則根本不能載運乘客。
此外，柯麥隆說，泰坦號跟鐵達尼號悲劇有諷刺性的相似之處，鐵達尼號船長被提醒要注意船體前方有冰山，但他卻在沒有月色的夜晚全力加速駛向冰山，導致許多人死亡，泰坦號也是一樣沒有重視警告，在同一地點發生意外，「我覺得這真是太令人驚訝了！過於超現實！」