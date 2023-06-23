國道上午4起事故釀回堵　下午11地雷路段搶先看

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高公局表示，今日8時47分於國1北向7.6公里處發生1大貨車與2輛小型車追撞事故，占用外線車道，於9時35分排除，造成後方車流回堵7公里；9時14分於國1高架南向70.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時28分排除，造成後方車流回堵4公里；11時20分於國1北向19.1公里處發生2輛小型車追撞事故，占用內線車道，於11時28分排除，造成後方車流回堵3公里；11時21分於國1北向351.9公里處發生1大貨車與1輛小客車追撞事故，占用外線車道，於11時26分排除，造成後方車流回堵3公里均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，節省寶貴時間；建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局提醒民眾務必養足精神，避免疲勞駕駛，行駛國道應注意車前狀況並保持行車安全距離。