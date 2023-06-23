性平法19週年　賴清德盼台灣成為更理解與更包容國家

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賴清德表示，兩週前他在民進黨中央黨部參與了性別平等課程，也想在這一天分享他的想法。
23年前玫瑰少年葉永鋕事件，讓「兩性平等教育法」修訂為「性別平等教育法」，賴清德認為這是一個很重要的改變，從教育階段開始，讓孩子學習尊重多元的性別，進一步真正達成友善的社會環境。
然而，社會上仍有許多刻板印象，幽微地存在於習慣的語言中，賴清德說，例如「男性需要保護女性」這樣傳統上認為「有肩膀」的想法，其實強化了性別的主從印象。
賴清德強調，台灣應該要在校園繼續努力，讓學生認識多元的性別觀點，擁有可以察覺性別權力不平等的能力，並且知道如何尊重、接納自己與他人的性別展現。
此外，性別暴力和騷擾的隱蔽本質，是不分校園或職場，處理不當的校園與職場，更會進一步成為受害者的敵意環境。
他進一步說，性別教育的落實不能只仰賴學校，家庭和社會教育也必須同步。賴清德強調，現在用最大的決心與誠意，跨部會積極進行性平法規的檢視，總統蔡英文已經指出修法的方向，會參酌國際做法、重新檢視現行性平申訴機制的缺漏，從「有效」、「友善」、「可信賴」三大重點切入，推動修正與改革，同時增訂被害者的保護機制，讓每個人都能在第一時間被接住。
賴清德希望能為下一代創造理解包容、良善對話的環境，社會也能尊重、傾聽與接納每個人的獨特，讓台灣能成為性別更友善、歧視更減少的國家。（編輯：林淑媛）1120623