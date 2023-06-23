為何台灣「7、8月最熱」？背後原因長知識：活幾10年終於搞懂
每年6月中下旬除了端午節外，也是24節氣中「夏至」到來的時刻，當天太陽直射北回歸線，理應是一年當中天氣最炎熱的時段，但每年最炎熱的時間點，通常都落在7至8月的暑假期間，中央氣象局解釋，會有這樣的狀況，主要與「地球的能量收支」有關，當能量收入大於能量支出時，系統能量會增加，溫度就會上升，而「收支相等」時，才是溫度會最高的時間點，因此才會出現這樣奇特的時間差。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，地球平時會接受來自太陽的能量，但同時也會向外太空發散能量，就像是一個帳戶有收入和支出，以帳戶舉例，當收入大於支出時，帳戶內的錢就會越來越多，反之則隨時間減少，而地球的能量收支也是一樣的概念，地球溫度是由「接收到的能量」和「耗散的能量」兩者的「差」所決定，當能量收入大於能量支出時，系統內能量會隨時間增加，溫度就會持續上升。
氣象局進一步解釋，帳戶裡若收入不斷大於支出，那麼裡面的錢就會持續不斷增加，但還不會達到最高，但當哪天收入和支出完全相等，就是帳戶裡錢最多的時候。地球的溫度也是一樣，「夏至」時太陽直射最北，此時北半球接收的能量最多，在此之後的1至2個月，雖然太陽直射的緯度開始往南移動，北半球接收的能量開始慢慢減少，但接收的能量仍然大於放出的能量，此時溫度仍然會持續上升。
直到某個時間點，北半球「放出的能量」開始超過「接收的能量」，此時北半球的溫度就會開漸漸下降，這個由盛轉衰的關鍵轉折點，就是吸收的能量和放出的能量「相等」時候，此時北半球溫度達到最高，也就是每年的7、8月，