飯店泳池派對懶人包！玩水包吃包喝加DJ熱音　還可「夜間潛水」

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榮獲富比世旅遊指南精選「台北最美泳池」的寒舍艾麗酒店，即日起至9月9日，每隔週六下午至晚上時段舉辦多場戶外高空池畔派對，場次目前為7月1日、15日、29日、8月12日、26日及9月9日，下午1點至晚間8點於飯店七樓戶外泳池打造全新池畔派對，活動邀請多位知名DJ親臨現場打碟，並提供多樣清涼飲品、酒類，以及紐奧良雞肉捲、熱狗大亨堡等點心。
入場女生每位500元含清涼飲品一杯，男生每位1200元含兩杯飲品。另有包廂、池畔沙發、躺椅等座位區，每區低消8000元+10%起。配合活動每場次也限量推出「樂游秘境」住房專案，派對當日入住每晚7600元+15.5%起，再贈AIR SPACE人氣商品「素色單綁帶厚杯款比基尼」及「側綁帶泳褲」完整乙套。
🌊台北W飯店
「追光逐夏Sun Chasers」系列活動，即日起至9月30日，每週末都將於池畔舉辦熱浪派對，有DJ熱音放送、節奏搖擺現場表演等。有趣的是，還將有專業教練在碧波泳池開設夜間潛水課程（名額有限，需事先預約），自7月6日至9月21日，每月第二和第四周的周四晚間8點至9點。7月15日至8月15日池畔酒吧與「玲廊滿藝」藝廊也將持續延伸「Cocktail．Art．Lifestyle」主題，打破藝術欣賞必須盛裝打扮的既定印象，提供大眾沉浸藝術作品及創意調飲的體驗。
🌊台北遠東香格里拉飯店
檔期包含為此時端午連假時，以及暑假期間至9月3日，每週六及週日下午3點至7點，於7樓夏季泳池舉辦「夏日池畔派對」，現點現做BBQ美食、池畔酒吧、大型浮具等配備，成人每位1399元，可任選一款主菜、配菜與甜點，還可享一杯氣泡酒以及池畔酒吧精選飲品無限暢飲，6-11歲未滿12歲孩童每位699元含兒童餐及飲品，0-5歲孩童(未滿6歲)免費入場，需三天前預訂，
🌊紅葉谷綠能溫泉園區
位於台東縣延平鄉的紅葉谷綠能溫泉園區自2022年8月底開始營運，針對暑假檔期也將7月至8月的營業時間延長為每日上午10點至晚上9點，並且運用天然山泉水打造水樂園，清涼整個夏日，每週末並辦理泡泡派對，走溫馨路線，大人小孩都可一起暢快玩水。
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