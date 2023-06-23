瘦子不忍了！遭葛斯齊爆料　經紀公司發律師4點聲明提告

炎亞綸被掀性醜聞　《嗨！營業中》公布節目未來動向

▲炎亞綸參與的節目《嗨！營業中》動向備受關注。（圖／翻攝自嗨！營業中臉書）
▲炎亞綸參與的節目《嗨！營業中》動向備受關注。（圖／翻攝自嗨！營業中臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

炎亞綸（本名吳庚霖）被21歲前男友、男網紅爆料性醜聞，形象一夕崩毀，代言及工作幾乎全部丟光，以他為主打的實境節目《嗨！營業中》動向備受關注，官方今（23）日下午在臉書發文，透露一些端倪。

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▲炎亞綸是《嗨！營業中》的靈魂人物。（圖／翻攝自嗨！營業中臉書）
▲▼炎亞綸（上圖）、（下圖中）是《嗨！營業中》的靈魂人物。（圖／翻攝自嗨！營業中臉書）
▲▼炎亞綸（上圖）、（下圖中）是《嗨！營業中》的靈魂人物。（圖／翻攝自嗨！營業中臉書）
《嗨！營業中》今發布聲明：「本週播出之節目內容，為先前錄影製作完成，將於原定時間播出。後續已錄製未播出之內容，將更審慎小心處理，謝謝大家的關心及支持。」指原本就錄好、有炎亞綸參與的內容將如常播出，但已經錄完的部分是否剪掉炎亞綸的畫面、保留原樣，或是有其他調整，甚至更換人選都還沒有確切的說明，僅強調會「審慎小心處理」。

▲《嗨！營業中》公布節目未來走向。（圖／翻攝自嗨！營業中臉書）
▲《嗨！營業中》公布節目未來走向。（圖／翻攝自嗨！營業中臉書）
炎亞綸爆發感情醜聞後，預計在台南各級學校畢業典禮播放的炎亞綸祝福影片被撤下，台東縣政府取消炎亞綸「熱氣球嘉年華」壓軸演出，去年獲頒的「十大傑出青年」遭國際青年商會中華民國總會撤銷資格，年初接下的公視新節目《哈囉！你給問嗎？》主持合作中止，Uber Eats也暫停炎亞綸的代言人工作，與蘇打綠家凱合作的新單曲被迫下架，演藝前途堪憂。

▲耀樂向炎亞綸提出1點訴求。（圖／記者吳雨婕攝）
▲37歲炎亞綸演藝事業堪慮。（圖／記者吳雨婕攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110


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