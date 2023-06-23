中央300億租金補貼　高市加碼補貼育兒等家庭

高雄市都發局長吳文彥表示，去年內政部首次開辦300億元中央擴大租金補貼專案，預定50萬戶，但實際申請核定僅27.6萬戶，還有很大的成長空間，因此內政部今年放寬相關申請規定，希望政策美意能嘉惠更多民眾；例如年滿18歲就能申請、不需要提供房東身分證、家庭成員納入受監護人併計補貼級距、無稅籍無登記的房屋也能認定申請等；另外舊戶資料會自動帶入免申請、新戶隨到隨辦，在流程上儘量簡化，並擴大補貼對象。
在補貼額度部分，高雄市按行政區域及家庭成員身分條件分成2個區域及3個級距，每月補貼上限為2,000元至4,000元不等，例如居住於市中心區且為低收或中低收家庭給予較高的補貼，單身且住在郊區者租金負擔較小，補貼金額相對也較低。
除基本的補貼額度外，也針對補貼對象給予1.2至1.8倍不等的加碼，例如初入社會未滿40歲的單身青年，給予1.2倍加碼，故單身租屋於苓雅區之青年，可獲得的月補貼額為2,200*1.2=2,640元；2年內新婚家庭加碼倍數1.3，故新婚租屋於苓雅區的小倆口，可獲得的月補貼額度為3,600*1.3=4,680元；另對於育有未成年子女、低收或中低收之經濟弱勢戶、及65歲以上老人、身心障礙者、原住民等社會弱勢者都有更高倍數的加碼，以減輕育兒及弱勢租屋族群的負擔。
例如為支持育兒家庭，內政部300億擴大租金補貼專案提供育有未成年子女家庭，按子女數1人、2人及3人分別給予補貼金額1.4、1.6、1.8倍（補貼基數3,200-4,000元），故補貼額度在每月4,480-7,200元之間，超過3人每人加0.2倍，以此類推。
吳文彥補充，高市府也針對育兒家庭，再額外加碼補貼，以減輕租屋族育兒負擔。故已獲111年度300億擴大租金補貼及高雄市增額租金補貼核定戶，育有12歲以下兒童之租屋家庭，加碼再給予育兒家庭一次性租金補貼， 1名12歲以下子女給予4,000元租金補貼，2名給予8,000元，3名以上給予12,000元。申請方式免提出申請，由都發局主動通知確認及撥款。
例如租屋於苓雅區有2個12歲以下小孩的家庭，可獲得的月補貼額為3,600*1.6=5,760元，一年可獲得69,120元，市府再加碼8,000元，總計為77,120元，對居住市中心區又有育兒需求的租屋家庭，不無小補。
另外高雄市也配合中央政策自行開辦增額租金補貼，對象是針對設籍高雄且在高市租屋的民眾，家戶平均每人月所得介於43,258元至50,467元間者（中央為43,258元以下），提供租金補貼。
依內政部說明，申請方式舊戶直接帶入免申請，新戶可至市府都發局臨櫃申請或自行線上申請，線上申請簡單快速，只要上傳資料2項：租約、存摺封面即可，合格將以簡訊通知，不另電話通知；受理期間自7/3開始，維持1年半。
吳文彥說，去年內政部300億中央擴大租金補貼，本市共35,303戶獲得補貼，今年條件放寬且市府還有加碼，可望有更多民眾可受惠，籲請有租屋需求的市民朋友踴躍提出申請，也希望房屋所有權人可以一同加入公益出租人的行列，可以享有最高每月1.5萬元的租金免稅額，以及房屋稅、地價稅享有自用住宅稅率，讓居住於高雄市的租屋族可以獲得更多優惠與保障，落實居住正義。
我是廣告 請繼續往下閱讀