六七年級生回憶！小騎士德州炸雞進駐台南 麥當勞7/1插旗金門
速食店品牌拓點不是新鮮事，但是這幾年分店少的可以的「小騎士德州炸雞」要開分店就讓人驚喜，堪稱許多六七年級生回憶中的美食，包含炸雞、雞腿堡都是招牌品項，目前確定將至台南新光三越百貨開設新分點，預計10月開幕。另外，麥當勞也讓金門人終於等到了首間分店，將於7月1日開幕。
記者葉盛耀/綜合報導
進駐台灣超過30年的「小騎士德州炸雞」，曾在全台有超過50間分店，是許多六七年級生青春時的美食回憶。因為授權與代理等糾紛問題，目前全台分店數在高雄4間、台中1間，而現在終於將又有新分店，確定將進駐台南新光三越百貨新天地B2F，開幕日期為10月。
「小騎士德州炸雞」除了招牌的炸雞酥脆多汁，還有大尺寸的雞腿堡、外酥內綿的薯條，也是許多人的必點。消息一出引起在地人共鳴，在記憶中的地位堪稱與丹丹漢堡有得比，更有人敲碗溫蒂哈帝儂特利也能回歸。
另外，麥當勞也確定將進駐金門，金湖飯店日前就於其官方臉書貼文「金門的朋友請尖叫起來！等了39年，金門首間麥當勞即將登場，就在金湖飯店旁！」據悉，正式開幕日期為7月1日。該貼文也引起網友留言：「金門終於有了金拱門」、「太好了早餐新選擇期待已久」、「大麥克，點起來」而因為之前金門未有麥當勞，當地居民回金門時總買麥當勞回去當伴手禮，也因此有網友留言：「太棒了！以後可以空手回金門了」