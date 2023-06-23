搶救高嘉瑜！傳民進黨數度密會台灣基進溝通 吳欣岱：一定選到底
民進黨拚2024國會席次過半，但在港湖區選戰卻陷危機，國民黨前立委李彥秀來勢洶洶，現任立委高嘉瑜過去言行引起部分綠營支持者不滿，台灣基進北市黨部主委吳欣岱堅持選到底，內外夾攻讓高嘉瑜連任之路充滿危機，傳出民進黨展開「搶救高嘉瑜」行動，數度與基進黨密會，但吳欣岱並未退讓，堅持選到底。
記者呂炯昌／台北報導
吳欣岱今日下午受訪，媒體詢問民進黨這邊有沒有跟她接洽，現在港湖選區要協商？吳欣岱表示，其實民進黨跟基進一直是友黨，所以目標有一些重疊的部分，黨跟黨之間的互動是一直都有的，所以滿常見面，是以主席對主席的身分，那有沒有談她這個選區，或許是討論的其中一個部分，但是並沒有單純針對她這個選區做出討論，大部分都是以黨跟黨之間的互動為主。
吳欣岱表示，高嘉瑜一開始面臨到本土派支持者的反彈，甚至有很多支持者， 寧可高嘉瑜選不上要投給對手，這樣子的做法其實他們會覺得很可惜，因為包括她自己去年在港湖選區競選議員的過程之中，其實就受到這邊的支持者很多的幫助，她覺得與其讓大家心寒到 ，寧願投給國民黨，不如他們出來推一個價值更堅定的候選人，讓他們有個選擇。
媒體詢問是否絕對是會選到底，不會有禮讓的問題？吳欣岱表示，「對！」候選人到底會不會選到底，這個聽她講不準，她覺得最準的應該是去申請政治獻金專戶，這個是最準的，所以她到時候去申請完一定會跟大家報告，讓大家知道一定會選到底。
媒體問如果到時候民進黨希望到其他的艱困選區來選的話，也會答應嗎？吳欣岱表示，「我不是民進黨的！」