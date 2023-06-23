MeToo撼動台灣社會！林志玲PO近照一句話定人心「平安就是最好」
近來MeToo運動從政治、文化延燒到演藝界，加上總統大選的口水戰，整個社會烏煙瘴氣，彷彿被負能量籠罩，林志玲昨（22）日在粉絲專頁發文，短短一句話安定人心，不到半天吸引超過1萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
昨晚，林志玲更新臉書和IG，分享一張以45度角取鏡的半身自拍照，她捧著一束紅花，露出微微甜美笑靨，用長輩圖向大家祝賀端午節快樂，48歲又生過一胎的狀態相當好，配文寫下：「端午安康！平安就是最好。」
林志玲日前上蔡康永節目透露媽媽吳慈美病情惡化，已經認不得女兒，加上黃子佼被爆性騷擾後疑似傷害自己，似乎有感而發，認為平安就該知足，網友留言：「人美心美志玲姐姐端午安康！善人最樂，好人一生平安」、「志玲姐姐無疑是幸福的，在這亂象的娱樂圈中」、「好美」、「祝志玲姐姐闔家平安健康」！
※【NOWnews 今日新聞
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