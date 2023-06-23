林青霞、陳坤厚榮獲金馬60「終身成就獎」！影后喜曝：典禮見

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林青霞不受電影潮流影響，即使台灣文藝片沒落，她依然在香港其他類型影片迭創佳績，代表作有《警察故事》、《刀馬旦》、《今夜星光燦爛》等。甚至跨足到武俠世界，以《笑傲江湖之東方不敗》、《新龍門客棧》顛倒眾生，林青霞曾以《碧血黃花》、《慧眼識英雄》提名，並以《滾滾紅塵》榮登第27屆金馬獎最佳女主角寶座。從明星到影后，林青霞不僅展現了豐沛的表演能量，她經歷各種類型考驗，屹立不搖的巨星魅力，猶如傳奇。近年雖然淡出影壇，專事寫作，一舉一動仍是影迷焦點。今年適逢她首部電影問世50周年，此時獲獎意義非凡。
陳坤厚在1960年代以攝影入行，從助理做到攝影指導，1970年代起獨當一面，攝影代表作包括宋存壽導演的《母親三十歲》，李行導演的《汪洋中的一條船》、《小城故事》、《早安台北》、《原鄉人》等。1980年代初期曾與原本擔任副導、編劇的侯孝賢合作無間，並開始擔任導演。
除了為侯孝賢的《就是溜溜的她》、《風兒踢踏踩》、《在那河畔青草青》、《兒子的大玩偶》、《風櫃來的人》、《冬冬的假期》掌鏡，陳坤厚也執導了《天涼好個秋》、《俏如彩蝶飛飛飛》、《小畢的故事》等片。其中，《小畢的故事》是首部獲得金馬獎最佳劇情片的「台灣新電影」，陳坤厚也獲頒最佳導演，他還以《汪洋中的一條船》、《結婚》得到兩座金馬獎最佳攝影。入行已滿一甲子的陳坤厚，無論在不同專業的表現，以及電影運動的引領上，皆有傑出貢獻。
第60屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日舉行，因應國父紀念館整修檔期調整關係，今年將繼續沿用該場地舉辦。第60屆金馬獎短片類作品（劇情、紀錄、動畫）即將於6月30日截止報名，長片類作品報名則於7月1日展開。