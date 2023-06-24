玉山艦成軍！可補給可救災　學者看好與美軍共同執行國際醫療任務

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在傳統軍事用途上，蘇紫雲指出，玉山艦成軍將對國防戰力有所貢獻，對離島兵力補給與投射具備更多彈性，讓作戰指揮有更大決策空間。
國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，玉山艦維持陳水扁政府時期海軍陸戰隊保有一個營的武力投射能力架構，增加政策運用的彈性，當南海太平島局勢升高之前，可以提升防衛決心，也許能夠達到嚇阻效果。
揭仲指出，玉山艦強調可以進行國際醫療、國際人道救援，可以模組化改裝成醫療船，具備直升機庫到海外執行救災與救援任務。不排除玉山艦可以與美軍醫療船在南太平洋友邦之間執行國際醫療任務。
去年9月30日玉山艦交艦典禮上，台船董事長鄭文隆致詞時指出，玉山艦設計具有載運登陸戰車、登陸艇、直昇機、彈藥、物資、及執行醫療救援等功能，並具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護、智慧型調水系統等特殊性能，可以提供海軍離島物資運補及人員運輸。
鄭文隆指出，在天然災害發生時，玉山艦亦可以執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；若是戰時，因配置有完整的防空與對海面自衛作戰能力，能夠長時間在外海獨立遂行兩棲作戰，執行增援、應援及歸復離島作戰任務並擔任海上機動野戰醫院。
海軍司令部指出，玉山軍艦全長153公尺、船寬23公尺，滿載排水量1萬600噸，最大船速21.5節，實測22.1節，具有載運AAV7兩棲突擊車、LCU與LCM登陸艇、直升機、彈藥與物資能力，平時具備外（離）島運補及人員運輸、天然災害救援、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等能量。同時為降低雷達反射截面積（RCS），玉山艦採有匿蹤型外觀，具備電磁脈衝防護、智慧型調水系統等性能。