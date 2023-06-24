巷仔內／海軍逾半數一級艦船齡超過30年　性能差！監控共艦壓力大

我是廣告 請繼續往下閱讀
海軍排水量3000噸級以上一級艦包括8艘成功級巡防艦、2艘派里級巡防艦、6艘康定級巡防艦、6濟陽級巡防艦、4艘基隆級驅逐艦，這26艘軍艦構成海軍捍衛海疆骨幹。其中只有成功級田單軍艦船齡小於24年外，另有4艘大於50年、6艘大於40年。
濟陽級艦更是1970年代先在美軍服役，美軍稱稱為諾克斯級艦，除役後再移交給我國海軍。濟陽級艦每艘都服役超過45年，船齡逼近50年，隸屬於海軍168艦隊，負責東部海域偵巡，去年8月共軍在東部海域軍演，濟陽級艦賣老命負責監控共艦。
雖然國軍接手後換裝武進三型系統與標準一型防空飛彈，提升防空能力，但該級艦仍普遍面臨高壓蒸氣鍋爐的妥善率欠佳問題，且美軍早已汰除，其他國家的同級艦大多已除役，面臨消失性商源問題，缺乏零件日後維護保養只會越來越困難，官兵執行任務時必須祈禱不要再發生鍋爐故障，在海上拋錨的情事。
海軍原訂以「震海計畫」建造4500噸的新一代巡防艦，計畫經費249億4900萬元，原規劃是具有「小神盾」的作戰性能，但受限於戰系研發及整合、中科院研發的主動電子掃描（AESA）雷達無法滿足海軍要求，海軍改為先建造2艘新一代2500噸輕型巡防艦，防空與反潛型各一艘，希望能夠緩解燃眉之急。
面對飽和式攻擊 防空戰力不足
海軍超過半數一級艦船齡超過30年，連帶也形成艦隊防空戰力難以應付飽和式攻擊的問題。海軍戰力最強，具備區域防空能力的基隆級艦雖然能夠搭載68枚標準二型飛彈，但是1980年代初期從美軍服役後，再移交我海軍，船齡也都超過40年，已經到了必須汰換或升級的時候，否則日後面對共軍反艦飛彈飽和性攻擊，恐難以在戰場上生存。海軍現役8艘成功級與2艘派里級艦，每艘能配備40枚標準一型防空飛彈，但該型飛彈1998年已停產、2020年底製造商停止技術支援更新，同樣面臨消失性商源問題。
面對共軍威脅，造新船已遠水救不了近火，海軍最快速的戰力提升方案是爭取美軍除役的軍艦，海軍2艘派里級逢甲與銘傳軍艦就是美軍2015年除役後移交我國。雖然與成功級巡防艦共通性高，但這2艘派里級船齡也超過37年，日後也必須隨著成功級艦進行延壽/性能提升。
去年6月，國安會秘書長顧立雄率團赴美參加「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），期間有媒體報導我方向美爭取採購美軍除役提康德羅加級巡洋艦。
美軍建造27艘提康德羅加級巡洋艦，前5艘使用MK26雙懸臂飛彈發射器版本，後面22艘改用Mk41垂直飛彈發射系統，122個垂直發射系統單元能夠發射標準二型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈與反潛火箭，攻擊火力驚人，自2004年起已經除役5艘，另有13艘自2020年起依次除役；還有另外11艘，從2022年起到2026年會依序除役，提康德羅加級與國軍基隆級同樣使用史普魯恩斯級的船體，被認為可能是海軍取代紀德級艦的替代方案之一，可強化海軍區域防空以及我國的彈道飛彈偵測能力。
不過，提康德羅加級艦雖然有強大防空能力，但服役也超過35年，部分提康德羅加級艦在美軍服役也是狀況不斷，經常必須暫停戰備進行大修，海軍若引進恐怕要先花一大筆錢進行翻修。
兩岸軍力失衡擴大，面對共軍海軍船新艦像「下餃子」一樣大量下水，我國海軍一級艦卻遭遇船艦老舊、性能日益落後問題，未來恐怕必須花大錢對這些船艦進行性能提升、建造排水量較小的二級艦，並向美國爭取狀況較好的除役軍艦取代部分一級艦，多管齊下才能維持海軍戰力。但在三軍裝備之中，海、空軍武器向來是最花錢，在海軍大舉提升船艦戰力之餘，恐怕會對其它軍種產生預算排擠效應，必然對建軍備戰造成不小影響。