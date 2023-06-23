名家論壇》謝國安／柯文哲是否真的「日正當中」

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而賴清德本週排名維持第三，聲量總分10萬6千多分，還比上週略高。雖看似穩健，但大多數聲量是來自非自主聲量，賴清德本身想創造的自主聲量，仍顯不足，包括自己拍攝的影片，討論度都不太ok。年輕人的支持度不夠，是賴到目前為止的軟肋。
本週聲量排名第一的，還是國民黨總統參選人，新北市長侯友宜，總分高達17萬5千多分。顯示新北市幼兒園餵藥事件仍然是「Me too」之外，炎上的話題。只是隨著北榮檢驗報告出爐，風向開始逆轉，幾乎可以確定這是一場烏龍。只可惜對侯友宜來說，可能無法逆轉之前因為這件事情而失去的支持度。畢竟侯友宜替台灣社會示範了什麼叫做「0分的危機處理能力」，本來以為這件案子，可以跟恩恩案的處理方式一樣，就這樣冷下來。但侯這次嚴重失算在先，處理慢半拍在後。即使這次餵藥事件等於是讓全國家長虛驚一場，但民眾「心證已成」，對侯友宜的傷害，恐怕還有長尾效應。不過民進黨可能也不要太開心，跟幼兒園烏龍案相關民代，包括另外搞了一個烏龍幼兒園餵藥案的立委賴品妤24名、臉書貼文被台灣事實查核中心認定不實的新北市議員戴瑋珊28名。她們也都該感謝侯友宜極差的危機處理，但後續會如何發展，就要看這把火會不會反噬了。
至於台北市大安區立委選舉，因為民進黨徵召社民黨的苗博雅，連續兩週熱度提升。苗博雅叫戰羅智強要求辯論，雙方你來我往各不相讓，本週羅智強聲量排名第五，總分47790，苗博雅排名第六，總分35016，可說是伯仲之間。對羅智強來說，空戰上的對決，確實無法掉以輕心。但對苗博雅來說，如何突破大安區的「藍軍包圍網」，光靠叫陣羅智強應該只是起手式。至少目前聲量上不輸羅智強，也藉此雙方互相拉抬聲量。對苗來說，目前的戰法應該還是會以這個步驟為主，但未來恐怕還需要更多議題上的攻防，才有機會突破。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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