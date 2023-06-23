名家論壇》黃創夏／認清情勢止損，侯友宜退了吧‧‧‧

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你不怕槍林彈雨，台灣的選民更怕你若是真的當了總統，不知道台灣會變成什麼樣的難以預測，政府運作會不會更加地「螺絲掉滿地」，於是真實的「民掉」，沒錯就是一直掉的掉，短短一個月已經連七拉七，七次在各家民調當中，穩居「老三」，而且有三次都是低於「15%」，接近國民黨的「換柱生死線」！
更可怕的是，國民黨常喜愛牽拖說那些民調是「帶風向」，但普遍認為有很深厚「TVBS」和「中廣蓋洛普」都呈現侯友宜就是穩妥妥的老三，再不認清情勢，找一個表面上「冠冕堂皇」的理由自動引退，大家都會「看破不說破」讓這個已經跌入谷底還有地洞的慘案，順利落幕‧‧‧
應該這樣說，那些各家民調，國民黨一向頗有微詞，就把他們視為是「起訴書」好了，TVBS這個在正藍、知識藍、菁英藍、正常藍群眾中相當有說服力的平台都說侯友宜是老三，這就是「一審判決書」了！
如今，連在戰鬥藍、深藍和韓粉具有強大說服力的中廣蓋洛普也侯友宜是老三，而且只有「17.93%」，這就是「二審判決」了！
再不認清現實、真誠面對自己根本毫無準備的現實情況，等到7月23日的國民黨全代會，群起反對，侯友宜和國民黨的政治生命可就會是「三審定讞」，而且是直接宣判政治死刑了！
奉勸侯友宜和朱立倫，該退則退，這樣的選擇才不會繼續自取其辱，也羞辱到那些曾經提攜過你們的前輩，例如連戰！
將溺水的人會隨手亂抓浮木，正如連同被許多人視為最有「機構效應」的《TVBS》民調和《中廣蓋洛普》民調，都宣告侯友宜穩居「老三」，等於是宣判了侯友宜和國民黨選情的「病危通告」，侯友宜已經亂找救命秘方！
侯友宜宣稱「打死不退」毫不重要，崩跌情勢已是不可逆反應且是瞬間崩跌，在5月侯友宜確定被徵召時，侯友宜雖然走下坡在TVBS民調當中仍是「30%」號稱「第一」，短短一個月，連T台都說他是老三，才是士氣崩潰的重重一擊。
柯文哲已經如同糞金龜堆糞球一樣，雖然政黨和個人的資源都有限，沒有一舉鯨吞國民黨既有勢力的能量，但是他推著糞球到處跑，東沾一點、西沾一點，他的球是越滾越大，甚至比他自己的真實體積都大了好幾倍，這個「糞球」甚至在最新的各類民調當中，支持度突破三成，而且遙遙領先侯友宜十個百分點以上。
此時此刻，侯友宜病急亂投醫，跑去走心中永遠有個「三一九遺憾」的連戰合體，坦白說，連戰確實是算得上心胸寬大，裝傻不提319，還和侯友宜合照。
這樣子，就能幫得上侯友宜嗎？
當然沒有，許多人想起了2000年的「連、宋、扁」大戰，國民黨的連戰最後僅得292萬票，位居老三而慘敗。
「當年的老三和現在的老三」合體，侯友宜被譏笑是「連戰2.0」‧‧‧
持平地說，這樣的比喻太羞辱連戰了，連戰確實在選舉場合上不討喜，他家的財產也常常引起話題和變成被批評的標靶，連戰卻比侯友宜體面太多了，上到任何國際場合都能進退合宜，舉止優雅。
連戰的口才雖然講話太慢而且猛眨眼睛而吃虧，連戰可是學養豐厚，講起話來邏輯清晰而且條理分明，和侯友宜那樣被劉家昌說是「不只是草包，還沒有一根草」不可同日而語。
把侯友宜比擬成連戰，太羞辱連戰，真是太過分了‧‧‧
不過，有一件事卻是國民黨要更加小心的發展：連戰慘敗之後，親民黨差點吃了國民黨，等到2024開票夜，國民黨恐怕會被民眾黨吃光抹盡！
以柯文哲如今的「糞金龜戰法」太狡猾而到處撿便宜，但最後是否能奪下總統？尚在未定之天。
以柯文哲如今的氣勢，民眾黨恐怕在不分區席次可能可以拿到「十席」以上，更重要的是，2024之後，柯文哲依然拿到2028的門票，民眾黨很可能是國會關鍵少數，充滿未來性。
一個充滿未來性的政黨會吸引更多的昆蟲，別忘了「區域立委」是選票選出來的，退黨或開除黨籍都不影響立委的權益，侯友宜如果不知道「自行引退」的話，等到開票真的成為輸到底的小三，正如同2000年大選投票後半個月，宋楚瑜挾第二名餘威立刻創立親民黨，國民黨大裂解！
國民黨自己想清楚吧，不換侯友宜，那就等著明年一月底，柯文哲開始招降納叛國民黨區域立委的好戲才要開始‧‧‧
●作者：黃創夏／資深媒體人
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