雨彈狂襲！新北市「雨量破百毫米」只花2小時 8縣市豪雨特報
今（23）日端午連假第2天，午後由於熱對流發展旺盛，北台灣地區雷雨相當明顯，尤其雙北地區與更是大到有如颱風過境一般，根據中央氣象局統計，今日午後降雨量最多的地點在新北市永和區，2個小時內就降下144.5毫米的驚人雨量，直接突破豪雨等級，氣象局也持續針對全台8縣市分別發布「豪雨特報」和「大雨特報」，提醒民眾雨勢要到入夜過後才會趨緩。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局統計，今日截至下午4時40分止，新北永和降下144.5毫米雨量最多，新北中和也有143豪米，台北大安則以120.5豪米位居第3，新北新店119.5毫米第4、台北萬華119毫米第5，綜觀降雨量前26名數據，混一色由新北市和台北市奪下，撇除新北和台北，花蓮秀林63毫米則為最多。
氣象局預報員林定宜說明，端午連假第2天，天氣開始出現變化，和前幾日較不同的是，今日由於有鋒面正在台灣北部，而鋒面前緣環境本來就較為不穩定，配合西南風帶來的水氣影響，整個北台灣在中午過後的熱對流發展旺盛，預計要到今晚開始才會慢慢趨緩。
對此氣象局持續針對8縣市分別發布「豪雨特報」和「大雨特報」，豪雨特報警戒範圍是台北市、新北市，大雨特報警戒範圍則是桃園市山區、新竹縣山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、花蓮縣山區，請民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
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