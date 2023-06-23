短今MeToo勇敢發聲後「維安升級」！身價超越林襄 經紀人解釋了
啦啦隊女神短今（胡馨儀）日前因為「MeToo運動」主動勇敢發聲，訴說被資深藝人許傑輝性騷擾的經過，引發社會大眾高度關注。事後短今出席活動時，就被外界發現身邊多了一位女保鑣，維安直接升級，也被懷疑身價已經超越林襄。對此，短今經紀人豆芽解釋了。
記者詹鎰睿/綜合報導
針對是否因為MeToo事件讓短今周遭維安升級？經紀人豆芽急忙回應：「沒有喔！這就是球團的經紀公司，只要出活動都有一位女助理會跟隨，沒有特別是短今喔！」
談到短今目前心情如何？豆芽代為表示，就是專注在球場應援工作，以及外面的商演活動，不過眼看MeToo事件延燒，每天不斷出現受害者，豆芽也透露，「短今還是感到相當不捨及惋惜！」
由於外界形容短今目前身價直追林襄，甚至有望超越，豆芽聽聞後笑著回應，「我們覺得林襄現在的發展是非常好的，個人形象鮮明。」並強調短今從來都沒有要和林襄比較的心態，也沒有誰超越誰的事情，最後豆芽向大家表達感謝，「我們會繼續努力！」
※【NOWnews 今日新聞
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