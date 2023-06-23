NBA／Chris Paul被交易到勇士！後衛Poole被送走　名人堂後場成形

台北羽球公開賽／戴資穎次局爆掃泰國女將！直落二闖進女單4強

▲戴資穎在台北公開賽闖進到女單四強。（圖／大會提供）
▲戴資穎在台北公開賽闖進到女單四強。（圖／大會提供）

記者黃建霖/臺北報導

台北羽球公開賽今（23）日進行第4天的賽事，在女單八強戰中，我國好手宋碩芸和白馭珀相繼出局，不過世界第4的「台灣一姐」戴資穎面對世界第18的Supanida Katethong，在激戰2局後以21:16、21:6取勝，闖進四強。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年女單8強有3組台泰大戰，世界第34的宋碩芸對上第54的Pitchamon Opatniput，他先盛後衰，最終以21:19、14:21、8:21落敗。白馭珀和Pornpicha Choeikeewong激戰2局，最終以14:21、18:21遭淘汰。

戴資穎過去曾和Katethong交手過一次，她當時以2:0獲勝，但這一次卻陷入苦戰，開賽雖然很快拉出6分領先，但接著卻被對手打出10:2的猛烈攻勢，一度陷入落後。但在那之後，她及時穩定下來，逮到Katethong回球質量不高的機會猛攻，以21:16先下一城。

次局戴資穎重新掌控住局面，Katethong的出手開始有些急躁，戰況完全一面倒，前者從頭壓制到尾，最終以21:6拿下比賽。賽後受訪時小戴表示，首局自己對於風向的掌握比較沒那麼準確，並且對手進攻也確實造成很大的壓力；後面重新專注在做好自己上，才能拿下比賽。


羽球／白馭珀2局惜敗泰國女將！無緣再次對決戴資穎　她直呼可惜

羽球／第二局連拿12分　戴資穎21：16、21：6獲勝、挺進四強

台北羽球公開賽／史上最強陣容踢館　戴資穎、周天成攜手捍衛主場

台北羽球公開賽／奈良岡功大退賽！男單賽會頭號種子將缺席

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀