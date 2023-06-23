台北羽球公開賽／戴資穎次局爆掃泰國女將！直落二闖進女單4強
台北羽球公開賽今（23）日進行第4天的賽事，在女單八強戰中，我國好手宋碩芸和白馭珀相繼出局，不過世界第4的「台灣一姐」戴資穎面對世界第18的Supanida Katethong，在激戰2局後以21:16、21:6取勝，闖進四強。
記者黃建霖/臺北報導
今年女單8強有3組台泰大戰，世界第34的宋碩芸對上第54的Pitchamon Opatniput，他先盛後衰，最終以21:19、14:21、8:21落敗。白馭珀和Pornpicha Choeikeewong激戰2局，最終以14:21、18:21遭淘汰。
戴資穎過去曾和Katethong交手過一次，她當時以2:0獲勝，但這一次卻陷入苦戰，開賽雖然很快拉出6分領先，但接著卻被對手打出10:2的猛烈攻勢，一度陷入落後。但在那之後，她及時穩定下來，逮到Katethong回球質量不高的機會猛攻，以21:16先下一城。
次局戴資穎重新掌控住局面，Katethong的出手開始有些急躁，戰況完全一面倒，前者從頭壓制到尾，最終以21:6拿下比賽。賽後受訪時小戴表示，首局自己對於風向的掌握比較沒那麼準確，並且對手進攻也確實造成很大的壓力；後面重新專注在做好自己上，才能拿下比賽。