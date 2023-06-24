連假出遊靠導航！　Google、Apple雙系統「地圖」更新一次看

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📍沉浸式實景
Google 地圖結合了數十億張街景圖和空拍圖，建構出實體模型，推出「沉浸式實景」功能，舉例來說，想要去台北101觀景台，按下「沉浸式實景」後，就可以查看附近景點，而點進去「時間與天氣」功能後，透過拉桿調整時間點，會有天氣狀況和擁擠程度預測，像是有沒有下雨、會不會太多人等，用戶在自行規劃前往的時間點。
先前已在荷蘭阿姆斯特丹、英國都柏林、義大利佛羅倫斯與威尼斯，及全球500個知名景點上線。台灣日目前有：台北101觀景台、國立中正紀念堂、國立國父紀念館、大龍峒保安宮、林本源園邸、艋舺龍山寺、國立台灣美術館、國立自然科學博物館、台中國家歌劇院等9大景點。
📍搜尋景點自動導航
這波更新還為用戶導入更簡單的導航功能，選定景點並顯示路線後，不用再進入導航模式，系統就會自動導航，並且更新預計抵達時間、下個轉彎處等等相關資訊，目前支援步行、騎行與駕駛等3種導航方式。
📍自動保存搜尋紀錄
在Google Maps電腦版中的「最近」欄位，會列出之前在地圖搜尋過的景點，並根據地區加以分類、記錄，將查看的地標納入其中，之後如果若想前往查詢的景點，系統也會自動安排路線。
🟡Apple地圖
📍3D顯示
Apple地圖終於在台灣推出「3D顯示」功能，使用者只要在Apple地圖中右上角的「選擇地圖」先切換成「衛星」，就會出現一個3D標誌再切回「探索模式」，地圖就會變成3D物件，還可透過雙指轉動、縮小放大等。
📍步行AR 導航
除了3D顯示，Apple地圖還多了AR導航，選擇想要去的地點，按下導航後，再點擊畫面右上方的實景功就能進入AR導航。對於在小巷弄的步行使用上還算是方便。
📍離線地圖
使用方式和Google地圖相似，用戶可以提前下載想欲前往區域的圖資，之後就可以在沒有行動網路下進行導航和搜尋景點。此外， Apple Watch升級到 watchOS 10後 ，透過 iPhone iOS 17下載 Apple Maps 離線地圖和導航，同樣也能夠在Apple Watch 上使用 Apple 離線地圖進行導航。