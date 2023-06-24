不只是刺客！林家興願深耕台中艱困選區　挑戰全國第一高票何欣純

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林家興近日也勤走基層，他分享說，國民黨十幾年來在台中第七選區都沒有立委，在地議員很辛苦，基層士氣也受到影響，這次也是地方看重他學經歷不錯、年輕有戰力，希望他可以到地方為國民黨一戰。
林家興認為，國民黨2024年立委選戰，不只要贏，還要擴張，不是躲在舒適區，而是為黨開疆闢土，因此地方有需要，他絕對義不容辭。
至於第一次參選就對戰全台第一高票的何欣純，林家興說，他到基層聽到大家對何欣純的評價都差不多，非常勤跑基層，大小活動都看得到何欣純的身影，但在立法院沒有什麼表現，也沒有為選民爭取什麼建設，好像立委當里長在做，因此大家也想換人做看看。
面對強勁對手，林家興說，接下來他會跟何欣純直球對決，強打何欣純當立委沒爭取建設、沒有成績單，以及在立院投票是黨意立委而非站在民意這一邊，更會與台中青年立委參選人連線，緊扣總統層級的能源、廢死、兩岸等議題，期待在台中第七選區為藍營選票有所突破。
林家興學經歷優秀，清寒苦讀出身，從高職自修跨考上國立政治大學，取得歷史學系、政治學系雙主修學位、台大國發所兩岸關係碩士、紐約大學國際關係碩士，曾任國民黨青年團長、國民黨文傳會副主委兼任黨史館長，是國民黨最年輕的黨史館長，現任國民黨發言人。