芬蘭島嶼要求遊客關掉手機 打造世上首個「無手機度假區」
許多現代人出門旅遊，到達目的地第一件事就是拿出手機拍照上傳IG，然後在臉書打卡。然而，芬蘭一座島嶼希望改變這個數位度假生態，要求遊客登島時關掉手機，與網路世界斷開連結，沈浸在自然風光中，經歷一個「數位排毒」的無手機假期。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這座島嶼名叫烏爾科-塔米奧島（Ulko-Tammio），位於芬蘭東部海灣，是芬蘭境內的41座國家公園之一。當地的旅遊部門表示，要讓烏爾科-塔米奧島成為「無手機度假區」，讓遊客能夠靜下心來，真正享受島嶼的自然風光。
當然，這些措施其實沒有強制性。雖然當地旅遊部門呼籲、鼓勵、建議遊客登島後關掉手機，但不會真的對遊客的手機採取任何禁止措施，島上也仍有提供網路服務。
烏爾科-塔米奧島並沒有居民，遊客在島上皆在帳篷或小木屋內過夜。烏爾科-塔米奧島以擁有許多珍稀鳥類棲息聞名，遊客可以沿著小徑徒步環島，或著爬上高處的觀鳥塔賞鳥，島上還有許多歷史悠久的洞穴和堡壘，曾經是二戰時期的戰場。另外烏爾科-塔米奧島也有水上摩特車，遊艇等海上休憩活動。
根據研究指出，只要遠離社交媒體一週，就能讓人們的幸福感和睡眠質量顯著改善，遠離網路還可以幫助人們恢復注意力，提高深入思考的能力，強化與身邊人的聯繫。