廣末涼子尪「私下談判小王」！遭爆對象非佐藤健 是二寶爸韓星
日本女星廣末涼子日前遭周刊爆料和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作雙雙不倫，兩人皆坦承出軌一事，形象瞬間跌落谷底，而廣末涼子的老公Candle June（井筒順）18日召開記者會時，自爆曾私下和廣末涼子昔日的外遇對象談判，引發外界熱議，不少人猜測是否為男星佐藤健，周刊卻再爆該外遇對象其實是韓籍舞台劇演員成河。
記者賴禹妡/綜合報導
根據日媒《週刊文春》報導，廣末涼子9年前曾穿著網襪及12公分高跟鞋夜會佐藤健，隔日才從他的公寓大門離開，在不倫風波爆出後，Candle JUNE曾和廣末涼子經紀公司的社長井上義久、佐藤健、佐藤健公司關係人私底下達成和解，Candle JUNE也收了一筆錢。
Candle June於18日記者會上自爆曾和小王談判，卻沒有透露更多細節，不少人猜測是否對象就是佐藤健，但《週刊文春》指出，其實該男的身分是42歲的舞台劇演員成河，兩人在廣末涼子不知情的狀況下談判，之後成河就和廣末涼子自然而然地分手。
成河2012年和廣末涼子合作舞台劇《給我燃燒的坦克》時爆出不倫戀，卻有舞台劇作家爆料，兩人早在2003年合作《飛龍傳》、《幕末純情傳》時就已經有密切來往，當時男方已經結婚還育有兩個孩子，但針對不倫爆料，成河的前後所屬經紀公司都不予回應。