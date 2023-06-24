快訊／雨彈還沒停！3縣市維持「大雨特報」　一路炸到深夜

全台通路激省／全聯衛生紙「買1送1」　7-11大罐奶茶10元快搬

▲全聯有餐巾紙、衛生紙買1送1，本週通路精選優惠，還有7-11奶茶、烏龍茶平均單罐10元開喝。（圖／記者張勵德攝）
▲全聯有餐巾紙、衛生紙買1送1，本週通路精選優惠，還有7-11奶茶、烏龍茶平均單罐10元開喝。（圖／記者張勵德攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週通路精選優惠來了！全聯有餐巾紙、衛生紙買1送1，民生必備用品趁優惠先搶，是提早囤貨的好時機；家樂福則有HERSHEY’S冰棒、甜筒買1送1優惠，正好夏季高溫炙熱，冰箱可不能缺少消暑又美味的冰淇淋；7-11則又等到了「iseLect 550ML四入組茶飲」阿薩姆奶茶、烏龍茶特價，原價4罐一組要100元，現在特價40元，平均下來單罐只要10元開喝。

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🟡家樂福．即起至7月4日

HERSHEY’S冰棒（太妃堅果、薄荷巧克、巧克力、巧克力脆片檸檬）、HERSHEY’S甜筒，原價129元買1送1

OG覆蓋餅，巧克力、牛奶巧克力、黑巧克力／102克，原價79元買1送1

▲全聯衛生紙、廚房紙巾都有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯衛生紙、廚房紙巾都有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全聯．即起至7月6日

可麗雅廚房紙巾／60組x6卷，原價145元買1送1

春風抽取式衛生紙，100抽x8包，原價176元買1送1

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貴格榖榖樂玉米脆片，原味、蜂蜜、可可，原價118元買1送1

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iseLect 550ML四入組茶飲，阿薩姆奶茶、經典烏龍茶／550ml x4瓶，原價100元特價40元（優惠到6月25日止）

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悅氏light鹼性水，720ml／瓶，原價20元買1送1

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曼陀珠白薄荷糖，原價22元買1送1

康普茶雙纖飲，原價35元買1送1

FMC天然水610ml／瓶，原價20元買1送1

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果粒多，葡萄、水蜜桃綜合果汁飲料，原價25元，任選買2送1

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）

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