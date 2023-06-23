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台北羽球公開賽／王子維復仇林俊易！逐步走出低潮　再闖男單4強

▲2023年台北羽球公開賽男單八強戰，「羽球王子」王子維以21:13、24:22擊敗台灣好手林俊易，晉級到4強，也報了之前對決落敗的一箭之仇。（圖／大會提供）
▲2023年台北羽球公開賽男單八強戰，「羽球王子」王子維以21:13、24:22擊敗台灣好手林俊易，晉級到4強，也報了之前對決落敗的一箭之仇。（圖／大會提供）

記者黃建霖/臺北報導

2023年台北羽球公開賽男單八強戰，「羽球王子」王子維以21:13、24:22擊敗台灣好手林俊易，晉級到4強，也報了之前對決落敗的一箭之仇。他在賽後受訪時，透露自己這段時間陷入大低潮的原因，也直言有感受到狀態正在慢慢回來。

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雖然彼此之間應該頗為熟悉了，不過這兩人過去只交手過一次，就是在去年的台北羽球公開賽上，林俊易當時以2:1擊敗王子維，爆出大冷門。這一次前者又在16強戰擊敗周天成，讓後者想挑戰三連霸的美夢破碎。

此役首局王子維展現老將的穩定性，開局取得11:6的優勢，局末被追趕上來時，又連得4分確立優勢，以21:13先下一城。次局林俊易開局打出5:1的反彈，後續王子維卻回敬8:0的高潮重新超前，之後雙方有一段拉鋸，後者在關鍵分掌握更好，順利以24:22收下比賽。

賽後林俊易坦言確實對於失利感到有些可惜，「第二局（被追分時）打得有點急，加上一些關鍵球的處理上不好，所以最後輸掉。」不過往積極面看，他也認為這一站的比賽連續和2名學長交手，讓自己獲益良多，從中學到不少。

而王子維在談及第2局一開始的亂流時，他表示自己有些被現場的風向混淆，所以出現了幾顆出界球，「然後有一波得發接發，我有做到讓他（打得）沒那麼舒服，他出現了一些小失誤，而我有把握住。」

王子維在今年的狀態並不好，世界排名也跌到了第28，不過他自認在6月份的新加坡公開賽後狀態有所回升，正漸入佳境中。他說：「當然是希望（這一站後）可以更上一層樓，自己覺得目前表現還不錯。」

王子維表示，之前的低潮開始是因為狀態不佳以及錯誤的打法，然後在輸了幾場球後心態也產生了問題，「之前我防守居多、有點太消極了，所以現在要把自己的特色和狀態重新打出來。」

「教練團也認為我需要做一些改變，這幾場比賽下來，我覺得還不錯。」王子維上一次打進四強是在2019年12月的超級300系列印度西德莫迪國際賽，那一站他也順利奪冠，在聽到現場媒體報出這個訊息後，也訝異的笑道：「這麼久了喔？」

近年男子羽壇人才輩出，王子維坦言新生代湧現很多好的球員，點出像印度、丹麥這些國家都有出現一些出色的年輕球員，所以他認為現在比賽中每一場、每一分都要面臨比以往大的考驗。

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