台北羽球公開賽／王子維復仇林俊易！逐步走出低潮　再闖男單4強

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此役首局王子維展現老將的穩定性，開局取得11:6的優勢，局末被追趕上來時，又連得4分確立優勢，以21:13先下一城。次局林俊易開局打出5:1的反彈，後續王子維卻回敬8:0的高潮重新超前，之後雙方有一段拉鋸，後者在關鍵分掌握更好，順利以24:22收下比賽。
賽後林俊易坦言確實對於失利感到有些可惜，「第二局（被追分時）打得有點急，加上一些關鍵球的處理上不好，所以最後輸掉。」不過往積極面看，他也認為這一站的比賽連續和2名學長交手，讓自己獲益良多，從中學到不少。
而王子維在談及第2局一開始的亂流時，他表示自己有些被現場的風向混淆，所以出現了幾顆出界球，「然後有一波得發接發，我有做到讓他（打得）沒那麼舒服，他出現了一些小失誤，而我有把握住。」
王子維在今年的狀態並不好，世界排名也跌到了第28，不過他自認在6月份的新加坡公開賽後狀態有所回升，正漸入佳境中。他說：「當然是希望（這一站後）可以更上一層樓，自己覺得目前表現還不錯。」
王子維表示，之前的低潮開始是因為狀態不佳以及錯誤的打法，然後在輸了幾場球後心態也產生了問題，「之前我防守居多、有點太消極了，所以現在要把自己的特色和狀態重新打出來。」
「教練團也認為我需要做一些改變，這幾場比賽下來，我覺得還不錯。」王子維上一次打進四強是在2019年12月的超級300系列印度西德莫迪國際賽，那一站他也順利奪冠，在聽到現場媒體報出這個訊息後，也訝異的笑道：「這麼久了喔？」
近年男子羽壇人才輩出，王子維坦言新生代湧現很多好的球員，點出像印度、丹麥這些國家都有出現一些出色的年輕球員，所以他認為現在比賽中每一場、每一分都要面臨比以往大的考驗。