《大嘻哈》歌手被女粉絲「企圖環抱自拍」 嚴正警告：老子不賣身
饒舌歌手Gummy B參加節目《大嘻哈時代2》打開知名度，專輯《安泰》被第一季導師熊仔盛讚一定入圍金曲獎，但謙虛的他最後沒有報名。Gummy B日前舉辦見面會，過程中遭女粉絲做出踰矩行為，本人發文警告：「老子是賣唱的不是賣身的！」
記者楊穎軒／綜合報導
Gummy B在見面會上與粉絲互動，怎料，一名女粉絲拿手機貼近Gummy B面前拍攝，還用手作勢環抱他肩膀試圖要合照，完全沒有先徵得偶像同意，讓Gummy B感到不太舒服，他事後於IG限時動態PO文寫下「好聽話：尊重是彼此的。難聽話：老子是賣唱的，不是賣身的。」
不過Gummy B仍替該粉絲緩頰「我相信妳也不是有意的，就是表達方式不是很適當而已」，相信只是個案，呼籲網友不要放大檢視或肉搜公審，只希望透過這次經驗，讓粉絲明白彼此的界線，工作室也發聲明表示，若往後再有類似情況發生，當下會立即中止活動，並採取相關維護權益的措施。
※【NOWnews 今日新聞
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