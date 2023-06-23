Suzy交往半年閃婚！登記完「秒做瘋狂行為」 帥尪模樣曝光
雙人組合Fi-Né（粉內）即將推出第二張創作專輯《The Awakening》，由台灣女孩Suzy及美國男孩Philip組成的Fi-Né，讀音近似「粉內」，特別的名稱來自於小倆口天馬行空的自創，「Fi-Né」字根變形於英文的「Fine」，是「好」的意思、而「好」字面上剛好是個「女」和「子」，代表彼此相屬的兩人。Suzy與Philip其實是夫妻，兩人認識不到半年就閃婚，而他們一登記結婚完，竟馬上北上開了16小時的車舉家搬到曼哈頓，非常瘋狂。
記者吳雨婕/綜合報導
Fi-Né的新專輯《The Awakening》，是他們的第二張專輯，創作背景描述2023被AI科技佔據、Metaverse的新世界，我們日復一日追尋人生價值，卻逐漸失速、墜落，如何透過內心的自我覺醒返回初心，與另一個時空的自己重逢，一段經歷衝突和覺醒，從人性到神性的認知旅程。
道地台北女孩的Suzy（李沛弦），從小學習古典鋼琴，7歲便開始作曲，曾在Avex Taiwan 擔任製作部助理，跟著A-Lin、信、宋念宇（小宇）一起跑巡演，在2016年一場由她主導的音樂演出 中，遇見了剛從美國佛賽大學錄音系畢業的鼓手Philip D'Avilar（曾立峰），他從小學習爵士鼓、接觸饒舌，14歲就開始組團，並跟隨葛萊美製作人實習，相當多才多藝，兩人很快就走在了一起。
Suzy喜歡他陽光卻又Classic的成熟紳士風範，Philip則愛上不同於一般文靜亞洲女生的形象，常常「語出驚人」，兩人交往不到半年就閃婚。更瘋狂的是，Suzy和Philip在結婚一登記完的當下，就驅車北上開了16小時的車舉家搬到曼哈頓，一起編織音樂夢。
小夫妻開心地在異地過著打怪練功的日子，直到有次A-Lin至紐約開唱，與Suzy夫妻合作，A-Lin驚豔小倆口的音樂底蘊，開金口鼓勵他們探探華語歌壇，使兩人有了返台出片的念頭，很快就帶著作品和一身家當於2019年返台，赴美取經的Suzy學經歷豐富，還「娶」回一位才華洋溢的美國尪，組成Fi-Né粉內拍片，羅曼蒂克的成功故事，令人羨慕不已。