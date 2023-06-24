林哲熹、陳昊森專訪／連13天淚崩「被撕碎」　痛失阿嬤：哭不出來

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小時候有段時間爸媽忙，林哲熹就是阿嬤照顧的，記憶中阿嬤會煮的菜不多，簡單用醬油、肉絲炒飯，卻是林哲熹童年裡最美味的炒飯，他的阿嬤晚年失智，3年前離開，林哲熹表示可能是個性使然，他哭不出來：「處理阿嬤喪事的期間，我知道我的悲傷超過了我曾經經歷過的一切，可是我卻沒辦法哭，幾天之後，你才瞬間意識到真的不會再看到這個人，我躺在家裡沙發上開始流眼淚。」
導演瞿友寧把聽障總鋪師的角色交給陳昊森，撂狠話說：「我想毀了你，把你變得很奇怪，臉也看不太清楚，我覺得這是你的下一個挑戰。」因為這句話陳昊森被激起勝負欲，演出時帥臉被瀏海遮著，講話也必須口齒不清，他說：「我會把舌頭捲起來，在講話的時候舌頭故意放在一邊。」
當時《刻在你心底的名字》票房破億，瞿友寧有一批《刻在》的粉絲來《地獄里長》片場當臨演，在拍陳昊森要向施名帥下跪的重頭戲前，粉絲還跟陳昊森搭話：「哎，《刻在》很不錯啊。」完全不知道陳昊森一開機就要情緒爆發，陳昊森透露自己的哭戲量非常大，「你想如果一個人連哭10天或13天，他一定有一件很難過的事情把他撕碎，所以在拍完之後，確實那陣子很空虛。」
雖然和李沐演夫妻，但因為2人情緒都重，陳昊森在片場不太和李沐搭話，「唯一講話的一天就是她背著吉他來，我說『妳會彈吉他』，她說『我在學』，我說『我也會』。」就草草結束了。不過他預告在戲裡為了李沐闖十殿地獄，算是為愛犧牲頗多的人，被問到戲外談戀愛做過什麼瘋狂事？他表示自己是行動派的類型，有一次校隊在高雄訓練，陳昊森在紀念日當晚，漏夜從高雄搭車回台中看另一半，隔天一大早又回高雄訓練，就為了給對方驚喜。
《地獄里長》7月8日起公視每周六晚間9點首播，每周更新2集；7月14日起三立都會台每周五晚間10點首播，每周更新2集。全劇共20集。