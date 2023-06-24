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林哲熹、陳昊森專訪／連13天淚崩「被撕碎」　痛失阿嬤：哭不出來

▲陳昊森拍《地獄里長》連哭13天，林哲熹（右）勾起祖孫情。（圖／記者陳明中攝）
▲陳昊森拍《地獄里長》連哭13天，林哲熹（右）勾起祖孫情。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠/台北報導

林哲熹、陳昊森主演新戲《地獄里長》，故事圍繞在每逢黃昏5點20分就能見鬼的里長林哲熹展開，林哲熹接受《NOWnews今日新聞》專訪，談到拍攝前1年阿嬤過世，對劇中王彩樺的祖孫情特別感受到共鳴，而陳昊森挑戰聽障角色，為戲連哭13天，拍攝過程整個人的情緒都被撕碎了。

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▲陳昊森（左）、林哲熹4年前合作過電影。（圖／記者陳明中攝）
▲陳昊森（左）、林哲熹4年前合作過電影。（圖／記者陳明中攝）
有一場戲是王彩樺搭乘的遊覽車在山谷翻覆，林哲熹劇中沒有在車禍現場，其實他人就在外景當地，看著遊覽車爆炸，現場有慌亂叫聲和支援的搜救隊，場面非常真實，也逼出林哲熹六神無主的崩潰狀態，他說：「那場戲不管在體力上或心情上都是非常煎熬，我在想一個人遭遇到這麼巨大的悲傷，會有什麼反應，那時候我就是讓自己一直處在一個缺氧的狀態，我一直過度換氣，整個頭超級暈，看所有東西都是朦朧的。」

▲林哲熹拍攝《地獄里長》前一年遇到阿嬤離世。（圖／記者陳明中攝）
▲林哲熹拍攝《地獄里長》前一年遇到阿嬤離世。（圖／記者陳明中攝）
小時候有段時間爸媽忙，林哲熹就是阿嬤照顧的，記憶中阿嬤會煮的菜不多，簡單用醬油、肉絲炒飯，卻是林哲熹童年裡最美味的炒飯，他的阿嬤晚年失智，3年前離開，林哲熹表示可能是個性使然，他哭不出來：「處理阿嬤喪事的期間，我知道我的悲傷超過了我曾經經歷過的一切，可是我卻沒辦法哭，幾天之後，你才瞬間意識到真的不會再看到這個人，我躺在家裡沙發上開始流眼淚。」

▲林哲熹拍攝《地獄里長》前一年遇到阿嬤離世。（圖／記者陳明中攝）
▲林哲熹拍攝《地獄里長》前一年遇到阿嬤離世。（圖／記者陳明中攝）
導演瞿友寧把聽障總鋪師的角色交給陳昊森，撂狠話說：「我想毀了你，把你變得很奇怪，臉也看不太清楚，我覺得這是你的下一個挑戰。」因為這句話陳昊森被激起勝負欲，演出時帥臉被瀏海遮著，講話也必須口齒不清，他說：「我會把舌頭捲起來，在講話的時候舌頭故意放在一邊。」

▲陳昊森拍《地獄里長》捲舌講台詞。（圖／記者陳明中攝）
▲陳昊森拍《地獄里長》捲舌講台詞。（圖／記者陳明中攝）
當時《刻在你心底的名字》票房破億，瞿友寧有一批《刻在》的粉絲來《地獄里長》片場當臨演，在拍陳昊森要向施名帥下跪的重頭戲前，粉絲還跟陳昊森搭話：「哎，《刻在》很不錯啊。」完全不知道陳昊森一開機就要情緒爆發，陳昊森透露自己的哭戲量非常大，「你想如果一個人連哭10天或13天，他一定有一件很難過的事情把他撕碎，所以在拍完之後，確實那陣子很空虛。」

▲陳昊森談戀愛自認行動派。（圖／記者陳明中攝）
▲陳昊森談戀愛自認行動派。（圖／記者陳明中攝）
雖然和李沐演夫妻，但因為2人情緒都重，陳昊森在片場不太和李沐搭話，「唯一講話的一天就是她背著吉他來，我說『妳會彈吉他』，她說『我在學』，我說『我也會』。」就草草結束了。不過他預告在戲裡為了李沐闖十殿地獄，算是為愛犧牲頗多的人，被問到戲外談戀愛做過什麼瘋狂事？他表示自己是行動派的類型，有一次校隊在高雄訓練，陳昊森在紀念日當晚，漏夜從高雄搭車回台中看另一半，隔天一大早又回高雄訓練，就為了給對方驚喜。

《地獄里長》7月8日起公視每周六晚間9點首播，每周更新2集；7月14日起三立都會台每周五晚間10點首播，每周更新2集。全劇共20集。
 


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