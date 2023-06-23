連假週末雨區擴大！午後雷雨「狂轟到晚上」 出門別忘帶雨傘
端午連假週六（6月24日）將來到第3天，中央氣象局提醒，午後雷陣雨的情況還會持續出現，且週六開始，台灣附近風向由西南風轉為「東南風」，因此花蓮、台東和恆春半島等迎風面地區也會開始有雨勢，整體來說雨區有擴大的趨勢，尤其西半部降雨可能會持續到晚上才會停，類似天氣持續至下週四（6月29日），後續南方水氣增多，菲律賓東方海面可能會有熱帶系統發展。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員林定宜指出，週六至下週一（6月26日）各地還是多雲到晴，但環境轉東南風，迎風面東部、東南部地區、恆春半島及金門、馬祖有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部及其它山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區也有零星短暫陣雨，各地白天高溫約落在攝氏31至33度，部分區域要留意攝氏36度或以上高溫。
下週日至下週三（6月25日至6月28日），環境仍以東南風為主，各地多雲到晴，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣轉趨不穩定，西半部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。
下週四和下週五（6月29日至6月30日），南方低壓帶的水氣增多，除了東半部有局部短暫陣雨，南部也有零星短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。林定宜說明，下週四太平洋高壓會北移，台灣南邊處於一個大低壓帶，屆時可能會有熱帶擾動、氣旋等熱帶系統發展，但不確定性很大，也無法立即排除颱風生成可能，還需持續觀察。