歐盟第11輪對俄制裁：協助俄獲軍武3中企入列

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國政府曾點名土耳其、哈薩克、喬治亞、亞美尼亞和阿拉伯聯合大公國（UAE）5個協助俄羅斯逃避西方制裁的國家，外界也關切中國是否會入列。不過，歐盟今日公布的方案並未列出新制裁工具鎖定的國家。據先前多家外媒報導，歐盟應該不會將中國和土耳其列入制裁對象。
有別於制裁整個國家，歐盟另增加了87個直接在軍事或相關產業上協助俄國侵略烏克蘭的企業等實體，它們來自中國、烏茲別克、阿拉伯聯合大公國、敘利亞和亞美尼亞等國。先前俄國和伊朗的多家特定實體已在此制裁之列。歐盟將限制出口軍民兩用和先進科技產品給這些國家。
不具名的歐盟官員在背景說明記者會上表示，前述87個實體包括3家設在香港的中國企業。先前「金融時報」（Financial Times）、南華早報（South China Morning Post）等外媒點名歐盟考慮列入制裁的中企有8家，但在中國官方斡旋下減至3家。
不過，如同「日經亞洲」（Nikkei Asia）曾追蹤報導來自中國大陸及香港的疑似人頭公司進口歐美晶片再轉進俄國，因空殼企業可不斷新設，歐盟只針對特定企業的制裁被認為防不勝防。
其他防杜規避制裁的新措施包括第3國製造來自歐盟智財權技術的產品，也將禁止輸入俄國；用「船對船」模式偷運俄油的船隻以及關閉追蹤系統的船隻，將被禁止在歐盟靠港。
此外，第三國加工來自俄國的鐵和鋼原料產品，限制進入歐盟；所有在德國和波蘭連結俄國石油的管道將被關閉；擴大限制輸入俄國的敏感性產品範圍；新增100個凍結歐盟境內財產的自然人或企業等實體，包括協助非法運送烏克蘭孩童到俄境者、協助俄國資訊情報者。（編輯：周永捷）1120623