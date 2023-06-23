TikTok在印尼超夯　擁1.24億用戶、去年電商營業額達到18.5億美元

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周受資表示，要加大在電商的發展力道，增強TikTok對於社會和經濟的影響力。在印尼，大約有200萬家中小企業透過TikTok銷售商品，去年達成的銷售營業額約為18.5億，佔TikTok在東南亞的線上交易金額42％。不過以電商來說，TikTok在東南亞的影響力還落後給蝦皮（Shopee）、阿里巴巴旗下的來贊達（Lazada）以及印尼在地的線上商城「Tokopedia」很多，去年蝦皮在東南亞地區，達成了480億美元的營業額。
然而TikTok在東南亞確實充滿發展潛力，尤其在印尼。雅加達的經濟與法律研究中心（Center of Economic and Law Studies）分析師亞德史提拉（Bhima Yudhistira）表示，「年輕的Z世代主導了印尼的數位市場」，這批人十分能夠適應新事物，導致市場的模式變化很快，年輕人購物更需要具有吸引力的刺激作為誘因，而在TikTok上的直播叫賣正好可以提供類似的體驗。許多印尼賣家很滿意自己透過TikTok獲得的銷售額，直呼2023就是「屬於TikTok的一年」。
澳洲國立大學（Australian National University）的塔普塞爾（Ross Tapsell）教授表示，「印尼的TikTok用戶如此龐大與活躍，沒有政治人物會冒著疏遠年輕人的風險，去實施對TikTok的禁令」。塔普塞爾也指出，對於印尼人與大多數東南亞人來說，使用一個總部位於中國的社群網路軟體，並不會造成什麼問題，對他們來說，所有的科技公司都是「外來的」，美國人或許會思考總部位於中國的科技公司，對用戶的個資會帶來什麼影響，但東南亞人卻覺得所有來自外國的科技公司，或多或少都通過搜集本地的數據來賺取營收，TikTok在這方面並沒有什麼特別。