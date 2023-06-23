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TikTok在印尼超夯　擁1.24億用戶、去年電商營業額達到18.5億美元

▲TikTok總裁周受資日前在印尼舉辦的論壇上表示，計劃在未來幾年內，投資數10億美元在印尼和東南亞。kTok在東南亞的用戶人數達到3.25億，其中約有1.24億的用戶來自印尼。（圖／美聯社／達志影像）
▲TikTok總裁周受資日前在印尼舉辦的論壇上表示，計劃在未來幾年內，投資數10億美元在印尼和東南亞。kTok在東南亞的用戶人數達到3.25億，其中約有1.24億的用戶來自印尼。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

TikTok在歐美頻頻遭遇禁令限制，似乎因此轉向把重點放在東南亞市場。總裁周受資日前在印尼首都雅加達舉辦的「TikTok東南亞影響力論壇」上表示，計劃在未來幾年內，於印尼和東南亞投資數10億美元，希望讓TikTok的內容變得更加多元，且在電子商務領域持續擴展。TikTok在東南亞的用戶人數達到3.25億，其中約有1.24億的用戶來自印尼，在過去這一年，印尼的TikTok用戶展現出最強的消費力，勝過東南亞任何其他國家。

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綜合外媒報導，東南亞是TikTok最大的市場之一，約有6億5千萬人口，其中大約半數都在30歲以下，這些年輕人通常特別容易成為TikTok的使用者。TikTok目前在東南亞約有8000名員工，擁有3.25億的用戶。去年TikTok在東南亞達成的線上交易金額為44億美元，而在2021年，這個數字為6億美元，成長幅度十分明顯。

周受資表示，要加大在電商的發展力道，增強TikTok對於社會和經濟的影響力。在印尼，大約有200萬家中小企業透過TikTok銷售商品，去年達成的銷售營業額約為18.5億，佔TikTok在東南亞的線上交易金額42％。不過以電商來說，TikTok在東南亞的影響力還落後給蝦皮（Shopee）、阿里巴巴旗下的來贊達（Lazada）以及印尼在地的線上商城「Tokopedia」很多，去年蝦皮在東南亞地區，達成了480億美元的營業額。

然而TikTok在東南亞確實充滿發展潛力，尤其在印尼。雅加達的經濟與法律研究中心（Center of Economic and Law Studies）分析師亞德史提拉（Bhima Yudhistira）表示，「年輕的Z世代主導了印尼的數位市場」，這批人十分能夠適應新事物，導致市場的模式變化很快，年輕人購物更需要具有吸引力的刺激作為誘因，而在TikTok上的直播叫賣正好可以提供類似的體驗。許多印尼賣家很滿意自己透過TikTok獲得的銷售額，直呼2023就是「屬於TikTok的一年」。

澳洲國立大學（Australian National University）的塔普塞爾（Ross Tapsell）教授表示，「印尼的TikTok用戶如此龐大與活躍，沒有政治人物會冒著疏遠年輕人的風險，去實施對TikTok的禁令」。塔普塞爾也指出，對於印尼人與大多數東南亞人來說，使用一個總部位於中國的社群網路軟體，並不會造成什麼問題，對他們來說，所有的科技公司都是「外來的」，美國人或許會思考總部位於中國的科技公司，對用戶的個資會帶來什麼影響，但東南亞人卻覺得所有來自外國的科技公司，或多或少都通過搜集本地的數據來賺取營收，TikTok在這方面並沒有什麼特別。

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