洪秀柱籲記取換柱教訓 侯友宜留言：堅定意志、力可移山
國民黨前主席洪秀柱今（23）日透過臉書表示，希望全黨記取「換柱」教訓，勿重蹈覆轍。國民黨總統參選人侯友宜也在底下留言表示，「人心齊、泰山贏！只要大家一條心，堅定意志，力可移山，沒有贏不了的比賽！」近侯人士也表示，侯友宜私下坦言，一定會繼續努力，不怕橫阻，奮勇向前。
記者余祥／ 台北報導
侯友宜民調低迷，黨內開始有「換侯」聲浪，洪秀柱在臉書表示，不團結的下場不僅是失去政權、淪為在野而已，而是成為刀俎下的魚肉，任人宰割，「不懂為何藍營還有人在憋扭耍鬧，實令支持者深感焦慮、不安與憤怒！」
侯友宜在底下留言表示，「人心齊、泰山贏！只要大家一條心，堅定意志，力可移山，沒有贏不了的比賽！」
近侯人士則透露，侯友宜很謝謝柱柱姐的鼓勵，侯一定會繼續努力，不怕橫阻，奮勇向前，不會辜負柱柱姐和大家的期待，爭取最多的支持，代表中國國民黨，贏得明年總統和立委選舉，絕不放棄。
至於台北市副市長李四川近期遭議員指涉傲慢，讓李四川在臉書抱屈，近侯人士說，侯友宜今天和李四川通電話，侯對李說「該做的事就該做，這是我們的責任，也才對得起民眾，辛苦了，一起加油，逗陣拼…。」