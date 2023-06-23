妮琪米娜腥夫搬家了！入住6億天價豪宅 鄰居連署請離
美國饒舌天后妮琪米娜（Nicki Minaj）於2019年時嫁給肯尼斯佩帝（Kenneth Petty），而肯尼斯曾因為企圖侵犯女子被捕入獄，他被判定有再犯風險，因此必須終身登記為「性犯罪者」。近來則是有消息指出，肯尼斯與妮琪米娜搬進位於美國加州隱山要價2000萬美金（約台幣6億元）的豪宅中，引起附近居民不滿，連署請離。
記者吳雨婕/綜合報導
據《TMZ》報導，肯尼斯近期在加州梅根法律網站（California Megan’s Law website）提交了新的法律文件，並更改了住址，此前使用的地址一直都是妮琪米娜舊家地址。據悉，新住址是在隱山的一處豪宅，此宅是妮琪米娜去年12月買下的，一共有8間臥室、11間浴室。
該報導指出，消息傳出後，流傳一份來自隱山豪宅鄰居們的請願書，居民認為肯尼斯因為侵犯一事登記在冊，還被判定有再犯風險，因此對他提出質疑，也擔心妮琪米娜、肯尼斯這對夫妻搬進社區後會讓居民人心惶惶，因此連署數百人簽名請願讓他們搬離。
事實上，肯尼斯在1994年時曾因企圖侵犯一女子入獄，出獄後被法院要求必須登記為「性犯罪者」，可是他在搬到加州後，卻被發現未進行登記，因此於2020年3月被捕，去年7月被法院判處軟禁在家1年、緩刑3年及罰款5.5萬元美金（約台幣170萬）。
※【NOWnews 今日新聞
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