辛普森家庭提潛水器事故預言又成真？編劇稱巧合

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賴斯本人也曾在去年7月搭乘「泰坦號」潛水器，潛到水深1萬3000英尺（約3900公尺）處，觀賞「鐵達尼號」（Titanic）殘骸。
賴斯告訴「紐約郵報」：「這是我的節目，但連我自己都忘記（這段劇情）了。」
曾贏得多座艾美獎的賴斯表示，他帶領的編劇小團隊創作了1998年3月這集節目。
在這集劇情中，荷馬（Homer Simpson）與他失散多年的父親、寶藏獵人梅森（Mason Fairbanks）搭乘兩艘深海潛水器一起行動。他們偶然發現了一艘裝滿寶藏的巨大沉船，並利用機械手臂取回了一些寶藏。
不過，荷馬卻迷路陷入了珊瑚礁當中，潛水器內部也亮起「氧氣過低」的警告號誌，整起事件眼看就要往悲劇方向發展。荷馬試圖自救但最後昏倒了，3天後才在醫院醒來，並發現梅森其實不是他的父親。
有網友在推特（Twitter）發文說：「『辛普森家庭』又像往常一樣，再次走在時代前端，而且是25年前。」
不過賴斯表示，編劇並非參考這次失聯的「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）潛水器。
賴斯表示：「我們是因為當時電影『赤色風暴』（Crimson Tide）上映才製作了那集節目。我們沒有預測未來，只是受到那部電影啟發，而20年後，類似的事情發生了。」
「赤色風暴」由丹佐華盛頓（Denzel Washington）和金哈克曼（Gene Hackman）主演，描述冷戰時期一艘美軍核潛艦面對可能爆發核戰的危機應變。（譯者：王嘉語/核稿：戴雅真）1120623