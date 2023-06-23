EPEX來台灣吞200顆小籠包不夠！成員爆料吃了14碗牛肉麵、2個粽子
韓星EPEX去年12月初、12月底1個月內來台2次，不到半年時間，再度來台舉辦粉絲見面會，今（23）日更抽空接受記者訪談，聊到上次來台「太會吃」被韓媒報導，BAEKSEUNG就預告「這次也會好好大吃一頓」，JEFF浮誇透露「WISH已吃了14碗牛肉麵」，發言震驚媒體，在記者再次詢問之下，WISH才說成員只是在做效果，實際上只吃了5碗，但並非都大碗，即使減少9碗，數字依然驚人。
記者陳雅蘭/台北報導
EPEX雖然去年12月來2趟台灣，但因為忙著演出，未有太多觀光時間，所以他們這次提早來台，WISH透露已錄完許多綜藝節目、逛了夜市，體驗上次沒完成的計畫。A-MIN提到昨晚吃到未嘗試過的番茄糖葫蘆，WISH也應景端午節吃2顆粽子，美味到讓他們印象深刻。
聊到食物，EPEX上次來台時吃了200顆小籠包，過人食量的消息傳回南韓後，被媒體大肆報導，BAEKSEUNG就說：「我們有看到新聞，記者說EPEX非常會吃，所以我們這趟也會大吃一頓！」問及目前在台吃了什麼、誰吃最多？JEFF爆料WISH吃了14碗牛肉麵，大食量嚇到記者，WISH說成員太浮誇，透露是吃了5碗，並非大碗「是適當的尺寸」，WISH還當起美食YouTuber介紹牛肉麵說：「沒吃到會後悔喔，這湯頭的深度真的不一樣！」
EPEX這次見面會上，預計要表演韋禮安的《如果可以》，YEWANG現場小秀一段，發音標準獲得滿堂彩，問及學多久？中文發音哪部分最難？YEWANG表示一確定要來台演出後，就開始選歌練習，其中的「遇」因為沒有韓文相似發音，所以練起來特別困難。EPEX明天一日挑戰舉辦2場見面會，時間為下午2點、晚間7點半，於Clapper Studio舉行。