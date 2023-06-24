香港赤鱲角機場意外！客機故障、逃生門突然打開 乘客奔逃釀18傷
香港的赤鱲角機場24日凌晨驚傳事故，一架國泰航空編號CX 880飛往美國洛杉磯的客機，因起飛時出現故障須折返，過程中尾輪疑似爆胎，加上機艙逃生門突然打開，乘客驚恐逃生，還有人不慎在逃生梯上跌倒，結果造成18人受傷，其中11人送醫治療。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合港媒報導，國泰航空24日凌晨發表聲明，指CX880由香港飛往洛杉磯的航班，因偵察到技術故障，故按照標準程序終止起飛，有乘客聲稱，客機其中一個尾輪變形並呈現洩氣狀態，接著就聽到巨響，看到4條逃生梯彈出。
當時機上載有17名機組人員和293名乘客，飛機返回登機出入口後，機組人員啟動預防性措施，開始疏散乘客，安排乘客經由逃生滑梯離開，不過疑似是因為現場狀況混亂、乘客緊張，有18人在疏散過程中受傷，分別是13女5男。有目擊者向港媒透露，多名乘客從逃生梯滑下時撲倒在地，一度還出現「疊羅漢」的景象。
經過現場簡單治療後，有7名傷者無須送醫，其餘11名受傷乘客則被分別送往2間醫院救治，所幸傷勢都不算嚴重。國泰航空承諾會照顧所有受影響的乘客及機組人員，香港機管局亦派人到現場協助。