俄外交官化身釘子戶？和澳洲陷使館建設糾紛 謎樣男子與警對峙
澳洲參眾兩院15日通過法案，禁止俄羅斯在澳洲國會附近建新的大使館，坎培拉警方近日前去收回土地，現場卻出現1名男子阻撓，與警方對峙不肯離去。當地多家媒體報導稱男子是俄國的外交官，留在現場駐守，就是為了不讓澳方回收土地。不過澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）淡化這一說法，聲稱那只是個「不會對澳洲國安造成威脅的傢伙」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，該男子在現場已逗留數日，不時會走到建築物外面抽煙，一般會穿著黑色羽絨服、牛仔褲和運動鞋，自從上週末以來，澳洲警察一直在附近觀察並等候，結果引起當地人民和媒體的關注，紛紛對男子的身分好奇起來。
事件發生地點是一處位於坎培拉的土地，由俄羅斯在2008年租下，並於2011年獲准興建新大使館，但因該地距離國會大廈僅400公尺，恐有國安之虞，坎培拉當局便在上週立法通過撤銷土地租約，以阻止俄國在此蓋新的大使館。
有澳洲媒體指出，澳洲政府無法直接驅逐該男子，是因為他擁有外交豁免權，但截至發稿時間為止，男子的真實身分尚未得到證實，除了他拒絕透露自己是誰以外，俄羅斯駐澳洲大使館、俄羅斯外交部也沒有回應外媒置評的請求。
澳洲總理艾班尼斯23日被問及此事時，只說不認為這會對澳洲的國家安全構成威脅，有信心與俄國的問題最後都會得到解決。澳洲內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）則透過發言人表示，俄羅斯政府已警告，會針對不准蓋新使館一事，將澳洲政府告上法院，正在準備提起訴訟。