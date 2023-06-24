大S、小S開告葛斯齊！痛斥「指控均未查證」：蒐證完就提告
黃子佼19日拍影片承認曾性騷擾女性，道歉後爆料13名藝人黑歷史，包括大小S、具俊曄吸毒，3人發聲明駁斥，沒想到，近日資深狗仔葛斯齊在節目上指認識大小S的藥頭，對此，大S、小S昨（23）日深夜正式宣布訴諸法律程序，對葛斯齊提出妨害名譽告訴。
記者楊穎軒／綜合報導
小S在臉書和IG貼出聯合聲明表示，葛斯齊於節目《娟我什麼事》中，發表與大小S（徐熙媛、徐熙娣）相關的所有不實指控，均未經查證，言論已經嚴重侵害大小S名譽，「經紀公司已委託律師蒐證並盡快提告」，因此若再有任何媒體捕風捉影引述不實報導，也將採取法律訴追程序，絕不寬貸。
此前，對於葛斯齊說詞，大S經紀人廖瑋琪向《NOWnews今日新聞》回應，要大家用常理想一想，如果長期吸毒，這20年為何都沒有相關傳聞出現，姊妹倆的外貌也沒有任何變化，「私底下茶餘飯後的閒聊叫八卦，但在公眾節目上談論叫誹謗。」
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