超商酒品禮盒被掉包！打開一聞竟是「水」？嫌犯落網辯：好想喝
實在太離譜！本月21日，一名女顧客到新莊區福德三街某超商，購買一組酒品禮盒，未料返家之後，打開發現酒瓶內裝的竟是無色無味的「水」，隨即超商店員反映，店員知悉後也立即檢查貨架上的酒類禮盒，赫然發現還有2組酒類禮盒「被掉包」，瓶內均是無氣味的水，急忙報警處理。警方獲報後，隨即調閱監視器，鎖定48歲的蕭姓男子涉有重嫌，23日下午將其帶到案，蕭男坦承犯行，並稱係因為「好想喝酒」，全案依涉竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，女顧客購買酒品禮盒後，發現瓶內裝的竟是無色無味液體，嚇得不敢飲用，並向超商反映，超商也隨即檢視貨架上的禮盒，赫然發現還有2組禮盒也被掉包，隨即報警處理。警方獲報後，將3瓶酒類送往台北榮民總醫院鑑驗，所幸檢測主要成分為水，未有毒品反應，但仍持續進行毒物檢測，檢測結果預計於下週完成。
而警方也調閱監視器，查出蕭男涉有重嫌，並於本月4日凌晨前往超商犯案。警方比對分析其逃逸路線，順利鎖定蕭男身分及行蹤，於23日下午將他帶回偵辦。蕭男落網後，向警方坦承犯案，供稱因心情不好「很想喝酒」，才偷偷將禮品酒類掉包，將空瓶加水後調換，訊後被警方依法移送。