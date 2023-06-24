端午第三天早上國道正常 國5中午前宜蘭至坪林車潮漸多
今（24）日為端午節連續假期第3日，根據1968高速公路路況顯示，全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為9.6百萬車公里，高公局預估今日交通量為122百萬車公里，同時預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林，請用路人多加留意路況，另外中部地區北向用路人建議於12時前出發。
記者許家禎／台北報導
高公局表示昨（23）日全日交通量為113.1百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）之1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均（2.6百萬車公里）之1.2倍，昨日下午除國3北向龍潭至大溪路段於19時後、國5北向頭城至坪林路段於24時後逐漸紓解外，其餘路段於17時後大致順暢。預估今日交通量為122百萬車公里。
根據1968高速公路路況顯示，目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為9.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。
高公局預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林，並建議中部地區北向用路人於12時前出發。
高公局昨日指出，今日重點壅塞路段有11處，分別為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。