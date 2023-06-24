愛莉莎莎「以為MeToo是爆料大會」 公開道歉了：對詞彙有誤解
百萬網紅愛莉莎莎（本名陳天予）21日在粉專發文「大家都在MeToo爆料，我也來爆一下好了」，內容卻是放閃羽球教練男友，引發輿論譁然，雖然她立刻把MeToo一詞移除，仍止不住網友怒火，事件延燒第3天，今（24）日凌晨本人公開道歉，「誤以為MeToo的意思是爆料大會」。
記者楊穎軒／綜合報導
愛莉莎莎在IG限時動態寫下：「幾天前原本誤以為MeToo的意思就是『爆料大會』，所以用MeToo當文章開頭在IG上爆料男友不為人知的『暖事』」，解釋出發點是看到最近充斥負面新聞，想來個關於愛的反串文，事後收到網友指正，MeToo是專門用於性騷擾被害人的發聲，因此第一時間就把該詞彙刪掉。
對於引起風波，愛莉莎莎鄭重致歉：「我並沒有意圖要使遭受MeToo受害者不舒服，只是對此詞彙有所誤解，假如有冒犯到或讓你不舒服，在此表達歉意。」
發布爭議文當天，有網友疑似暗諷愛莉莎莎留言：「妳就像放羊的小孩一樣敢言幽默，相信妳這麼有才華又酷的人，這輩子一定不會遇到不敢發聲的時候，以後也不會遇到性騷擾或權勢性侵這種事！不要太把酸民放在心上！妳最棒！」愛莉莎莎回覆：「我什麼都遇到過！多了幾次就知道怎麼保護自己。」
※【NOWnews 今日新聞
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